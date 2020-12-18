https://ria.ru/20201218/pozhar-1589991610.html

В Москве локализовали пожар в здании "Мосгоргеотреста"

В Москве локализовали пожар в здании "Мосгоргеотреста"

Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве локализован, всего было эвакуировано 130 человек, сообщили РИА Новости в ГУМЧС столицы. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T23:47

2020-12-18T23:47

2020-12-18T23:47

мосгоргеотрест

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве локализован, всего было эвакуировано 130 человек, сообщили РИА Новости в ГУМЧС столицы.Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новости, что горение происходит в административном семиэтажном здании ГБУ Мосгоргеотрест. Отмечалось, что из здания выводились люди. Сведений о пострадавших не поступало. Городское МЧС сообщало о пожаре площадью 300 "квадратов". Прокуратура Москвы начала проверку."В 23.31 пожар локализован. Всего из здания было выведено 130 человек. Все размещены в автобусах. Сведений об эвакуации пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201218/angar-1589988538.html

москва

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2020

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Кадры пожара административного здания на севере Москвы Площадь пожара в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве возросла до 100 квадратных метров, сообщает МЧС Москвы. Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА новости, что горение происходит в административном 7-этажном здании ГБУ Мосгоргеотрест на площади 50 "квадратов". Отмечалось, что из здания выводились люди. Сведений о пострадавших не поступало. 2020-12-18T23:47 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосгоргеотрест, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия