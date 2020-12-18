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Врач оценил опасность постковидного синдрома
Врач оценил опасность постковидного синдрома
Что такое постковидный синдром и насколько он опасен, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T02:11
2020-12-18T02:11
2020-12-18T02:11
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Постковидный синдром – это опасно? Отвечает врач
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Что такое постковидный синдром и насколько он опасен, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.Выздоровление от коронавирусной инфекции – еще не конец борьбы. По словам Крючкова, каждый пятый выздоровевший сталкивается с постковидным синдромом. Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы.Часть проявлений постковидного синдрома трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни. Это, в том числе, могут быть нарушения концентрации внимания, сна и памяти. Встречаются также выраженные перепады настроения, даже депрессии, уточнил собеседник радио. Другие симптомы четко определяются как явные последствия коронавирусной инфекции.Если у человека в период реабилитации от COVID-19 очень долго присутствуют какие-то из этих проявлений, можно делать предварительный вывод о постковидном синдроме. Такой человек не распространяет инфекцию, и для других он не опасен. А вот опасность для его собственного здоровья есть ‒ проблемы могут приобрести субхронический или хронический характер, поэтому к врачу все-таки стоит обратиться, заключил кандидат медицинских наук.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, николай крючков, общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Что такое постковидный синдром и насколько он опасен, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.
Выздоровление от коронавирусной инфекции – еще не конец борьбы. По словам Крючкова, каждый пятый выздоровевший сталкивается с постковидным синдромом. Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы.
"После выздоровления примерно у 20 процентов людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся", – объяснил врач.
Часть проявлений постковидного синдрома трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни. Это, в том числе, могут быть нарушения концентрации внимания, сна и памяти. Встречаются также выраженные перепады настроения, даже депрессии, уточнил собеседник радио.
Другие симптомы четко определяются как явные последствия коронавирусной инфекции.
"Есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли", – указал врач.
Если у человека в период реабилитации от COVID-19 очень долго присутствуют какие-то из этих проявлений, можно делать предварительный вывод о постковидном синдроме. Такой человек не распространяет инфекцию, и для других он не опасен. А вот опасность для его собственного здоровья есть ‒ проблемы могут приобрести субхронический или хронический характер, поэтому к врачу все-таки стоит обратиться, заключил кандидат медицинских наук.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.