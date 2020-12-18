https://ria.ru/20201218/postkovid-1589819983.html

Врач оценил опасность постковидного синдрома

Врач оценил опасность постковидного синдрома

Что такое постковидный синдром и насколько он опасен, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:11

2020-12-18T02:11

2020-12-18T02:11

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Постковидный синдром – это опасно? Отвечает врач

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Что такое постковидный синдром и насколько он опасен, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.Выздоровление от коронавирусной инфекции – еще не конец борьбы. По словам Крючкова, каждый пятый выздоровевший сталкивается с постковидным синдромом. Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы.Часть проявлений постковидного синдрома трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни. Это, в том числе, могут быть нарушения концентрации внимания, сна и памяти. Встречаются также выраженные перепады настроения, даже депрессии, уточнил собеседник радио. Другие симптомы четко определяются как явные последствия коронавирусной инфекции.Если у человека в период реабилитации от COVID-19 очень долго присутствуют какие-то из этих проявлений, можно делать предварительный вывод о постковидном синдроме. Такой человек не распространяет инфекцию, и для других он не опасен. А вот опасность для его собственного здоровья есть ‒ проблемы могут приобрести субхронический или хронический характер, поэтому к врачу все-таки стоит обратиться, заключил кандидат медицинских наук.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/sposob-1589596896.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, николай крючков, общество