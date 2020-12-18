https://ria.ru/20201218/posolstvo-1589940497.html

Посольство в Болгарии прокомментировало высылку российского дипломата

Посольство в Болгарии прокомментировало высылку российского дипломата

Высылка Болгарией российского дипломата безосновательна, не способствует развитию диалога, заявили в посольстве РФ в Софии. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:10

2020-12-18T17:10

2020-12-18T17:15

софия (город)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Высылка Болгарией российского дипломата безосновательна, не способствует развитию диалога, заявили в посольстве РФ в Софии.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации."18 декабря министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata. Безосновательная высылка главы представительства министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении дипмиссии на Facebook."Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588648963.html

софия (город)

россия

болгария

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софия (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире