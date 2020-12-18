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Посольство в Болгарии прокомментировало высылку российского дипломата
Посольство в Болгарии прокомментировало высылку российского дипломата
Высылка Болгарией российского дипломата безосновательна, не способствует развитию диалога, заявили в посольстве РФ в Софии. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:10
2020-12-18T17:15
софия (город)
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Высылка Болгарией российского дипломата безосновательна, не способствует развитию диалога, заявили в посольстве РФ в Софии.Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации."18 декабря министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata. Безосновательная высылка главы представительства министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении дипмиссии на Facebook."Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - подчеркнули в посольстве.
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софия (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире

Посольство в Болгарии прокомментировало высылку российского дипломата

17:10 18.12.2020 (обновлено: 17:15 18.12.2020)
 
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Fotolia / Astrug
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Высылка Болгарией российского дипломата безосновательна, не способствует развитию диалога, заявили в посольстве РФ в Софии.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что София высылает за шпионаж российского дипломата. По данным болгарской прокуратуры, гражданин России подозревается в сборе военной информации.
"18 декабря министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata. Безосновательная высылка главы представительства министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении дипмиссии на Facebook.
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - подчеркнули в посольстве.
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София (город)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияВ мире
 
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