https://ria.ru/20201218/posledstviya-1589978903.html

Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о необратимых последствиях болезни

Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о необратимых последствиях болезни

Британец Мол Мартин рассказал в эфире канала ITV о страшных необратимых осложнениях COVID-19. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:57

2020-12-18T20:57

2020-12-18T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о страшных необратимых последствиях

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британец Мол Мартин рассказал в эфире канала ITV о страшных необратимых осложнениях COVID-19.Мужчина провел в больнице 94 дня, из которых 61 день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые."У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся", — рассказал Мартин.Он добавил, что у него все еще остаются проблемы с почками. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено более 73 миллионов человек, из которых 1,65 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589936186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире