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https://ria.ru/20201218/posledstviya-1589978903.html
Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о необратимых последствиях болезни
Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о необратимых последствиях болезни
Британец Мол Мартин рассказал в эфире канала ITV о страшных необратимых осложнениях COVID-19. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:57
2020-12-18T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о страшных необратимых последствиях
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британец Мол Мартин рассказал в эфире канала ITV о страшных необратимых осложнениях COVID-19.Мужчина провел в больнице 94 дня, из которых 61 день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые."У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся", — рассказал Мартин.Он добавил, что у него все еще остаются проблемы с почками. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено более 73 миллионов человек, из которых 1,65 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Перенесший COVID-19 мужчина рассказал о необратимых последствиях болезни

20:57 18.12.2020 (обновлено: 21:23 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британец Мол Мартин рассказал в эфире канала ITV о страшных необратимых осложнениях COVID-19.
Мужчина провел в больнице 94 дня, из которых 61 день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые.
"У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся", — рассказал Мартин.
Он добавил, что у него все еще остаются проблемы с почками. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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