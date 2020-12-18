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https://ria.ru/20201218/pomosch-1589826194.html
СВР: Британия намеренно не торопилась помогать СССР летом 1941 года
СВР: Британия намеренно не торопилась помогать СССР летом 1941 года
Британия летом 1941 года специально не торопилась оказывать военную помощь Советскому Союзу после его вступления в войну с Германией, причем Лондон не... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T04:30
2020-12-18T09:25
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британия летом 1941 года специально не торопилась оказывать военную помощь Советскому Союзу после его вступления в войну с Германией, причем Лондон не намеревался передавать Москве ту техническую информацию, которой обладал сам, следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 2 июля 1941 года из Лондона в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Великобритании Анатолием Горским под оперативным псевдонимом "Вадим".Речь шла об указаниях, которое британское военное руководство намеревалось дать главе своей миссии в СССР Фрэнку Ноэлю Мейсону-Макфарлану."В отношении поставки материалов генерал Макфарлан должен затягивать время, исходя из установки, что допуск в Россию через Архангельск скоро будет закрыт немцами. В отношении передачи информации он должен передавать только такие данные, которые уже имеются у немцев, как, например, о зажигательных бомбах. Информация о секретном радиооборудовании ночных истребителей может быть дана только в самых общих чертах", - добавлял резидент.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
https://ria.ru/20201217/gitler-1589634804.html
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россия, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, москва, германия, архангельск, лондон, ссср, общество

СВР: Британия намеренно не торопилась помогать СССР летом 1941 года

04:30 18.12.2020 (обновлено: 09:25 18.12.2020)
 
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британия летом 1941 года специально не торопилась оказывать военную помощь Советскому Союзу после его вступления в войну с Германией, причем Лондон не намеревался передавать Москве ту техническую информацию, которой обладал сам, следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 2 июля 1941 года из Лондона в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Великобритании Анатолием Горским под оперативным псевдонимом "Вадим".
Речь шла об указаниях, которое британское военное руководство намеревалось дать главе своей миссии в СССР Фрэнку Ноэлю Мейсону-Макфарлану.
"После обсуждения сообщения миссии из Москвы было решено, что генерал Макфарлан должен быть информирован о настоящем положении (в) отношении удовлетворения русских требований на военное снабжение и о той линии, которой он должен придерживаться в ответах русским", - сообщал Горский.
"В отношении поставки материалов генерал Макфарлан должен затягивать время, исходя из установки, что допуск в Россию через Архангельск скоро будет закрыт немцами. В отношении передачи информации он должен передавать только такие данные, которые уже имеются у немцев, как, например, о зажигательных бомбах. Информация о секретном радиооборудовании ночных истребителей может быть дана только в самых общих чертах", - добавлял резидент.
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:0975 лет Великой Победы
Британия опасалась, что СССР узнает о ее тайных контактах с Гитлером
 
75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияМоскваГерманияАрхангельскЛондонСССРОбщество
 
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