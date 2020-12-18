СВР: Британия намеренно не торопилась помогать СССР летом 1941 года
04:30 18.12.2020 (обновлено: 09:25 18.12.2020)
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британия летом 1941 года специально не торопилась оказывать военную помощь Советскому Союзу после его вступления в войну с Германией, причем Лондон не намеревался передавать Москве ту техническую информацию, которой обладал сам, следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки России.
Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 2 июля 1941 года из Лондона в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Великобритании Анатолием Горским под оперативным псевдонимом "Вадим".
Речь шла об указаниях, которое британское военное руководство намеревалось дать главе своей миссии в СССР Фрэнку Ноэлю Мейсону-Макфарлану.
"После обсуждения сообщения миссии из Москвы было решено, что генерал Макфарлан должен быть информирован о настоящем положении (в) отношении удовлетворения русских требований на военное снабжение и о той линии, которой он должен придерживаться в ответах русским", - сообщал Горский.
"В отношении поставки материалов генерал Макфарлан должен затягивать время, исходя из установки, что допуск в Россию через Архангельск скоро будет закрыт немцами. В отношении передачи информации он должен передавать только такие данные, которые уже имеются у немцев, как, например, о зажигательных бомбах. Информация о секретном радиооборудовании ночных истребителей может быть дана только в самых общих чертах", - добавлял резидент.
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.