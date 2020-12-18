https://ria.ru/20201218/pokholodanie-1589822597.html

Жителей европейской части России предупредили о похолодании

Жителей европейской части России предупредили о похолодании

Жителей европейской части России ожидает похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:11

2020-12-18T02:11

2020-12-18T10:04

россия

погода

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

ростов

общество

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Россиян предупредили о смене погоды

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жителей европейской части России ожидает похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что значительное понижение и аномальные холода придут на юг европейской России в воскресенье, там температура будет ниже, чем в Москве."В Ростове ночные температуры будут -4, -8 градусов в воскресенье, в понедельник; вторник — уже от -5-10 градусов. Для юга это прохладная погода, ниже нормы на 4-6 градусов", — добавил Вильфанд.По словам синоптика, на север ЦФО в течение всей недели будет поступать атлантический воздух, отклонения от нормы достигнут 6-8 градусов со знаком плюс."Поэтому там очень часто будут такие явления, как сильный снег, мокрый снег, гололед. На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололедные явления в республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО даже до 23 метров в секунду", — отметил Вильфанд.По словам синоптика, в Приволжском федеральном округе прогнозируется холодная погода."В пятницу температурный фон умеренно-зимний. Дневная температура на 3-4 выше нормы. Это касается Поволжья и Урала — там будет градусов -8, -10. Уже к началу недели — понижение температуры градусов на восемь. В воскресенье температура будет ниже нормы на 8-10 градусов", — сказал ученый.Ночью в Поволжье и на Среднем Урале будет -20-25 градусов, а на юге Урала — до -28-ми, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201216/yanvar-1589429543.html

https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html

россия

поволжье

москва

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, ростов, общество