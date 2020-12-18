https://ria.ru/20201218/podlodka-1589747230.html

"Жажда скорости": почему ВМФ отказался от подлодки ценой в два миллиарда

"Жажда скорости": почему ВМФ отказался от подлодки ценой в два миллиарда

Огромная скорость, титановый корпус и мировой рекорд, не побитый до сих пор, — 18 декабря 1970-го экспериментальная атомная подлодка проекта 661 "Анчар"... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:00

2020-12-18T08:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Огромная скорость, титановый корпус и мировой рекорд, не побитый до сих пор, — 18 декабря 1970-го экспериментальная атомная подлодка проекта 661 "Анчар" разогналась под водой почти до 45 узлов (83 километра в час). Впрочем, несмотря на успешные испытания, этот атомоход не пошел в серию и остался единственным в своем роде. Почему скоростные субмарины не пригодились флоту — в материале РИА Новости.Подводный истребительПеред маневром на глубине 100 метров экипаж отключил аварийную защиту турбин, чтобы они продолжали работать даже на предельных режимах. При мощности ядерных реакторов в 97 процентов корабль достиг скорости 44,7 узла (более 82 километров в час), притом что максимум по техпроекту — 38. На такое не способна ни одна подводная лодка в мире. Потолок современных атомоходов — 35 узлов. Но у чрезмерной ретивости "Анчара" были побочные эффекты. Так, на 35 узлах шум в отсеке центрального поста АПЛ достигал 100 децибел — это сравнимо с воем сирены. Постоянно находиться в таких условиях невыносимо.Турбулентный поток по бортам создавал практически самолетный гул. АПЛ теряла главное преимущество — скрытность. От перегрузок корпус местами попросту сминало набегающим потоком воды, вылетали рубочные двери и люки. Тем не менее скоростная субмарина очень понравилась командованию ВМФ. "Анчар" создавали как охотника за авианосцами. Значительное превосходство в скорости позволяло АПЛ молниеносно занять любую удобную позицию для стрельбы крылатыми ракетами. При этом субмарина с легкостью уходила от торпед противника. После испытаний корабль подлатали и снова выпустили в море. В марте 1971-го планировали установить новый рекорд, причем результаты должны были зафиксировать не только бортовые приборы, но и гидрографические суда. Помешал шторм: надводные корабли не смогли выйти из порта. Но повторные испытания все же состоялись — мощность реакторов довели до 100 процентов, и субмарина повторила прежнее достижение.Технологии будущегоПроект 661 стартовал в конце 1950-х, причем фактически с нуля — разработчикам запретили брать за основу существующие технику, оборудование, системы автоматики. При конструировании корпуса выбирали между алюминием, сталью и титаном. В итоге остановились на последнем."Титан немагнитный и вдвое легче стали, при одинаковой толщине этот металл давал выигрыш в весе, — объясняет РИА Новости главный конструктор атомных подлодок 1-го и 2-го поколений Радий Шмаков. — Он еще хорош тем, что не ржавеет. По сути, получилась вечная лодка. Если бы не авария с циркуляционным насосом, она бы оставалась в строю до сих пор. Но первый сплав получился неудачным из-за недостатка опыта. На корпусе образовались трещины. Поэтому глубину погружения ограничили. На других титановых подлодках, например проекта 705, таких проблем уже не было". "Анчар" строили по двухкорпусной схеме, титановые плиты и панели сваривали в безвоздушной среде в защитных костюмах. Легкий цилиндрический корпус оканчивался раздвоенной кормой с разнесенными на пять метров гребными винтами. Носовая часть состояла из двух отсеков, расположенных восьмеркой друг над другом. Всего в 107-метровой подлодке было девять изолированных отсеков. Экипаж — 80 человек.На субмарину установили самое продвинутое по тем временам оборудование, многие узлы и системы испытали в море впервые. В частности — телекоммуникационные и оптико-волоконные комплексы. Некоторые агрегаты были полностью автоматизированы, автономность лодки достигала 70 суток. "К примеру, для экономии сжатого воздуха цистерны главного балласта при всплытии продували лишь частично, а дальше запускали двигатель от истребителя, который при открытом рубочном люке доводил дело до конца", — рассказал контр-адмирал Валерий Филатов, который командовал "Анчаром" с 1985-го по 1987-й.Что касается вооружения, то в носовой части по бортам разместили по пять контейнеров с противокорабельными ракетами "Аметист" и четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата. Ракеты стартовали с глубины 30 метров и доставали цели на дистанции до 70 километров. "Анчар" мог нанести массированный удар двумя залпами с трехминутным интервалом.Проблемы и опытыИз-за сложности проекта строительство первого титанового атомохода растянулось на десять лет. Сказывались перебои с поставками титана и комплектующих, сложность настройки бортовых комплексов и многочисленные проволочки, связанные с принятием на вооружение нового ракетного комплекса. В состав Северного флота "Анчар" вошел лишь в январе 1970-го. Планировалось, что флот получит десять таких подлодок. Но достроить и спустить на воду удалось всего одну. "Анчар" оказался слишком дорогим удовольствием: по разным оценкам, его стоимость приближалась к двум миллиардам советских рублей. За это подлодку даже прозвали "Золотой рыбкой". Кроме того, опытная эксплуатация выявила серьезные недостатки ракетного комплекса, многочисленные недоработки оборудования, слабую надежность агрегатов корабля и сложности с техническим обслуживанием. Заниматься модернизированной версией сочли нецелесообразным."Начинку корабля изготавливали из разных металлов и сплавов, зачастую возникала пара "титан-металл", и при соприкосновении с морской водой запускалась химическая реакция, — отмечает Филатов. — Болты, гайки и все, что крепилось ими к титановому корпусу изнутри, разъедала коррозия. Протекторная защита помогала не всегда. Даже к стальному пирсу эту лодку ставили не вплотную, как другие, а отделяли специальными проставками. Иначе пирс мог попросту сгнить. В корпусе появлялись трещины, их нужно было постоянно разваривать и засверливать. Словом, проблем хватало". Экспериментальный "Анчар" практически постоянно находился на полигонах и отстаивался на ремонтных базах, превратившись в "подопытного кролика", который подарил флоту множество новых технических решений. Результаты испытаний уникальной субмарины учли при проектировании атомоходов 2-го и 3-го поколений.И хотя за время службы корабль лишь дважды выходил на боевое патрулирование, козырнуть уникальными характеристиками он все же успел. Так, в 1971-м "Анчар" стал участником настоящих гонок на выживание в Атлантике. "Золотая рыбка" засекла авианосец USS Saratoga и преследовала его от Гренландского моря до Бразильской впадины. Американцы всеми силами пытались оторваться от неизвестной подлодки, которая играла с ними, словно кошка с мышкой."В последнем выходе у нас сломался центробежный насос на одном из реакторов, скрутило головку вала, — вспоминает контр-адмирал. — Мы сделали 222 мили, но пришлось вернуться на базу. Так она там и осталась".У причальной стенки подлодка простояла 25 лет — в 2010-м ее разрезали на металлолом.

https://ria.ru/20190407/1552427815.html

https://ria.ru/20190815/1557501272.html

https://ria.ru/20191017/1559859392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмф ссср, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вмф рф, безопасность