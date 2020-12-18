https://ria.ru/20201218/podderzhka-1589973032.html

Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку инвалидов

Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку инвалидов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей в 2021 году для общероссийских общественных организаций... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:06

2020-12-18T20:06

2020-12-18T20:07

россия

всероссийское общество глухих

всероссийское общество слепых

михаил мишустин

всероссийское общество инвалидов

правительство рф

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей в 2021 году для общероссийских общественных организаций инвалидов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина."Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов", - говорится в документе.Отмечается, что федеральное финансирование получат Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих. Эти средства помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу.Кроме того, Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от налога на добавленную стоимость. В перечень вошли материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий. Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких материалов и увеличить объёмы производства средств реабилитации для инвалидов.

https://ria.ru/20201125/parkovka-1586272205.html

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россия, всероссийское общество глухих, всероссийское общество слепых, михаил мишустин, всероссийское общество инвалидов, правительство рф, общество