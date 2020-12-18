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Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку инвалидов
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку инвалидов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей в 2021 году для общероссийских общественных организаций... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:06
2020-12-18T20:07
россия
всероссийское общество глухих
всероссийское общество слепых
михаил мишустин
всероссийское общество инвалидов
правительство рф
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей в 2021 году для общероссийских общественных организаций инвалидов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина."Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов", - говорится в документе.Отмечается, что федеральное финансирование получат Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих. Эти средства помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу.Кроме того, Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от налога на добавленную стоимость. В перечень вошли материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий. Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких материалов и увеличить объёмы производства средств реабилитации для инвалидов.
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россия, всероссийское общество глухих, всероссийское общество слепых, михаил мишустин, всероссийское общество инвалидов, правительство рф, общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку инвалидов

20:06 18.12.2020 (обновлено: 20:07 18.12.2020)
 
© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Fotolia / Magdal3na
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 миллиарда рублей в 2021 году для общероссийских общественных организаций инвалидов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов", - говорится в документе.
Отмечается, что федеральное финансирование получат Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих. Эти средства помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу.
Кроме того, Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от налога на добавленную стоимость. В перечень вошли материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий. Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких материалов и увеличить объёмы производства средств реабилитации для инвалидов.
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