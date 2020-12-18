https://ria.ru/20201218/podarki-1589856535.html

Социологи узнали мнение россиян о подготовке новогодних подарков

Социологи узнали мнение россиян о подготовке новогодних подарков

Выбор и покупка новогодних подарков - приятное занятие для большинства россиян, почти две трети граждан отправляются на их поиски заранее, свидетельствуют... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:14

2020-12-18T11:14

2020-12-18T11:26

новый год—2021

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Выбор и покупка новогодних подарков - приятное занятие для большинства россиян, почти две трети граждан отправляются на их поиски заранее, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 76% опрошенных считают поиск и покупку подарков приятным занятием, 11% - утомительной обязанностью, еще 2% затруднились ответить.Отмечается, что большинство респондентов (85%) обычно дарят подарки на Новый год, из них 64% покупают их заранее, 21% - в последние дни. Вообще не дарят их 11%, а 5% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проведен 11-13 декабря среди 1000 респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201218/ukrashenie-1589837185.html

россия

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россия, фонд "общественное мнение", общество