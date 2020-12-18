https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html

Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые

Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые

Новогодние подарки, особенно в сложный год пандемии, должны быть терапевтическими, но мало кто догадывается, что даже состоятельные и ни в чем не нуждающиеся... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T06:40

2020-12-18T06:40

2020-12-18T06:40

новый год—2021

подарки

россия

дед мороз

москва

общество

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Об этих новогодних подарках тайно мечтают взрослые

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новогодние подарки, особенно в сложный год пандемии, должны быть терапевтическими, но мало кто догадывается, что даже состоятельные и ни в чем не нуждающиеся люди хотят найти под елкой не вещь, подтверждающую их статус, а всего лишь калейдоскоп из детства, конструктор LEGO или портативный PSP, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.По ее словам, подарок - это возвращение в детство, способ порадовать себя и близких людей. На фоне пандемии они становятся терапевтическими."То есть тема подарков – как форма терапии, как бы высокопарно это ни звучало. Потому что всем хочется кусочка тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи. Подарок – это глубоко личное, и это действительно терапевтично", - подчеркнула психолог.В свою очередь, психолог Ирина Ларина считает, что терапевтическим становится не содержание подарка, а его форма. Многие люди, несмотря на возраст, в душе остаются детьми, поэтому важно создать ощущение зимней сказки."Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их", - сказала Ларина.По ее мнению, предпочтения по новогодним подаркам могут быть очень разными, не всегда можно угадать, что именно хочет получить на Новый год близкий человек, а интересная подарочная упаковка и празднично украшенная квартира оставят в памяти родных неизгладимые впечатления."Ну а в качестве новогоднего подарка, я думаю, многие взрослые будут счастливы найти под елкой конструктор LEGO или портативный PSP. А почему бы и нет?", - заключила Ларина.

https://ria.ru/20201212/podarok-1588886958.html

https://ria.ru/20201217/podarki-1589774243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, россия, дед мороз, москва, общество