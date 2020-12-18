https://ria.ru/20201218/pisareva-1589862333.html

Елена Писарева: Новгородская дума оперативно реагирует на вызовы пандемии

Елена Писарева: Новгородская дума оперативно реагирует на вызовы пандемии

В Новгородской областной Думе 23 декабря состоится последнее заседание осенней сессии. О том, с какими значимыми инициативами в 2020 году выступил депутатский... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:47

2020-12-18T11:47

2020-12-18T11:47

новгородская областная дума

новгородская область

интервью

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В Новгородской областной Думе 23 декабря состоится последнее заседание осенней сессии. О том, с какими значимыми инициативами в 2020 году выступил депутатский корпус, рассказала руководитель регионального парламента Елена Писарева.- Елена Владимировна, как на работу законодательного органа власти в уходящем году повлияла пандемия? Совпадают ли итоги года с теми задачами, которые вы и ваши коллеги ставили перед собой в начале 2020-го? - Безусловно, пандемия коронавируса затронула буквально все сферы нашей жизни, отразилась она и на законотворческой работе. Необходимо было оперативно реагировать на ситуацию и законодательно обеспечивать меры поддержки для граждан и бизнеса. Ни на месяц не прекращалась работа депутатского корпуса над областным бюджетом, значительные средства направлялись в этот период на социальную политику и здравоохранение. Кроме того, был принят целый ряд мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за пандемии. В то же время, даже в условиях глобального форс-мажора очень важно было выполнить поручения, озвученные президентом России во время ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава государства поставил задачу обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Региону было важно в кратчайшее время создать все необходимые для этого условия. Была проведена большая работа вместе с правительством области, и на внеочередном заседании Новгородской областной Думы в августе депутаты внесли изменения в областной бюджет, выделив свыше 130 миллионов рублей на питание младших школьников, обучающихся в учебных заведениях области. Таким образом, то важное и, безусловно, очень нужное начинание, о котором мы говорили в самом начале года, было реализовано, несмотря на пандемию.- Отразился ли коронавирус на количестве рассмотренных законов?- Честно говоря, я привыкла ориентироваться в большей степени не на количество, а на качество. Это касается и принимаемых документов, и проводимой работы в целом. Несмотря на пандемию, законодательная работа не прекращалась. Да, некоторые направления нашей деятельности практически полностью перешли в дистанционный режим. Это, например, коснулось межпарламентской работы. В формате видеоконференцсвязи проходили встречи депутатов разных регионов в рамках заседаний комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Но полностью перейти на так называемую "удаленку" Новгородская областная Дума, безусловно, не может. Все заседания областного заксобрания в прошедшем году проходили открыто и очно. Не прекращалась работа в комитетах. И это не формальность – мы не откладывали законопроекты в дальний ящик, понимая, что многие решения нужны именно сейчас, для оперативного решения тех вопросов, с которыми столкнулась Новгородская область в нынешнее непростое время.- Таким образом, законотворческий портфель 2020 года можно назвать антикризисным? - В какой-то степени да. Одной из задач Новгородской областной Думы в этом году стало законодательное обеспечение тех гарантий, которые помогли противодействовать последствиям пандемии. Обозначенные губернатором области Андреем Сергеевичем Никитиным установки нашли поддержку у депутатского корпуса. По-настоящему командная и четкая работа законодательной и исполнительной власти в этот период позволила оперативно реагировать на ситуацию и принимать меры для восстановления экономики и помощи гражданам. В условиях постоянной корректировки областного бюджета значительные средства мы направляли на отрасль здравоохранения, на спасение заболевших новгородцев, на выплаты медицинским и социальным работникам. При этом в период действия жёстких ограничений не менее важно было поддержать бизнес-сообщество, предпринимателей.- И педагогов, привычный ритм работы которых также существенно изменился в первой половине года?- Вы правы. Весной, когда учебные заведения перешли на дистанционный режим, я получила большое количество обращений от новгородских учителей с просьбой предусмотреть возмещение затрат на оплату интернета и сотовой связи. Мы понимаем, новые форматы обучения не ограничивались лишь ведением уроков на образовательных платформах. Общение с учениками продолжалось и по телефону, и посредством организации видеоконференций. Нагрузка на педагогов значительно возросла, и, безусловно, компенсация их затрат стала необходимой мерой, которую мы не могли не поддержать.- Еще одна ваша инициатива была подготовлена в связи с переходом на дистанционное обучение. Законопроект, позволяющий направлять маткапитал на покупку компьютеров для онлайн-обучения, уже принят?- Дело в том, что данная инициатива связана с внесением изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Законопроект поддержали коллеги на прошедшей в ноябре Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Руководители заксобраний Северо-Запада единогласно проголосовали за возможность направлять средства материнского капитала на оплату товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В настоящее время инициатива направлена на согласование в правительство России. - На Конференции Парламентской Ассоциации вас вновь единогласно переизбрали председателем ПАСЗР? Какой вы видите свою работу в этой должности?- За 26 лет существования Парламентская Ассоциация Северо-Запада России в полной мере доказала свою состоятельность и эффективность. А потому работа по анализу законотворческого опыта регионов и практики применения законов, несомненно, будет продолжена. Одна из приоритетных задач - продвижение наших совместных инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство. Только на прошлом заседании Конференции мы рассмотрели 55 вопросов. Среди них - 25 обращений к председателю правительства РФ, более 20 обращений в профильные федеральные министерства. - Раз речь зашла про изменение федерального законодательства, стоит отметить, что в этом году Госдума решила вопрос с индексацией пенсий пенсионерам-опекунам. Ведь именно вы впервые с думской трибуны подняли этот вопрос… - Действительно, еще год назад, выступая на пленарном заседании Государственной Думы, я представляла проект федерального закона, связанный с внесением изменений в закон "О страховых пенсиях". Документ был подготовлен мною по результатам многочисленных обращений приемных родителей. Для большинства из них индексация пенсий является существенной в их доходе, и ее приостановление воспринималось крайне болезненно. Тогда законопроект не был поддержан, однако проблема была услышана, и в этом году Государственная Дума вернулась к рассмотрению данного вопроса. Инициатива о восстановлении индексации пенсий пенсионерам-опекунам нашла поддержку у президента страны, который назвал такое решение правильным и справедливым. В результате почти 30 тысяч жителей по всей стране с 1 июля этого года получают дополнительную финансовую поддержку. — А какие-то другие серьезные решения, не законодательные, принимались по итогам встреч с людьми, поездок в муниципальные районы?- Важным достижением считаю то, что в этом году, благодаря личной поддержке главы региона, благодаря поддержке фракции "Единая Россия", нам удалось реализовать проект "Детские площадки – детям". Его цель - обновление игрового и спортивного оборудования на территориях детских садов в муниципальных районах области. Инициатива возникла еще в прошлом году. Я общалась с руководством дошкольных образовательных учреждений, педагогическими коллективами, родителями воспитанников. Вместе мы осматривали прогулочные зоны, оценивали состояние спортивных площадок и игровых комплексов, выявляли "болевые" точки. На основании поступивших предложений был разработан проект "Детские площадки – детям", на реализацию которого в этом году было выделено порядка 9 миллионов рублей. Сегодня об успехе этой инициативы свидетельствуют не только цифры освоенных средств, но и улыбки и счастливые взгляды ребят, играющих на комфортных, благоустроенных площадках.- В год 75-летия Великой Победы не можем не спросить про Боровичи и присвоение городу Почетного звания "Город трудовой доблести". Это знаковое событие - во многом ваша заслуга?- Это заслуга всех жителей Боровичей. Заслуга всех тех, кто поддержал наш город в период общероссийского голосования. Это результат большой сплоченной работы, проведенной сотрудниками архивов и музеев, ветеранскими объединениями, трудовыми коллективами предприятий и организаций, коллективами образовательных учреждений города и района и многими другими. Это победа всех, кто участвовал в сборе необходимых документов. Всего 20 российских городов были удостоены звания, среди них – и наши Боровичи.- Но ведь для вас история с Боровичами имеет особое значение?- Да, для меня это и личная история тоже. Боровичи - город, где родилась моя семья и мои дети. В Боровичах жила и работала моя бабушка по маминой линии - Данилова Агафья Платоновна. В годы войны она трудилась в боровичском госпитале, ухаживая за ранеными. В сложнейших условиях такие же, как она, медсестры, санитары и врачи боролись за жизни солдат, за нашу с вами жизнь.И сегодня мне хочется сделать всё возможное для того, чтобы не прерывать эту нить памяти. Чтобы подрастающее поколение знало, какой ценой была завоевана Победа. И чтобы мы никогда не забыли о подвиге сотрудников боровичских госпиталей и трудовых заслугах жителей города.- Многие называют 2020-й "годом под знаком коронавируса". А какое определение ему дали бы вы?- Мне этот год запомнится, прежде всего, как время сплоченности, взаимовыручки и поддержки. Это год новых героев – врачей и волонтеров, которые помогали и продолжают помогать новгородцам. Это время новых вывозов, справиться с которыми нам удается благодаря общим усилиям каждого жителя региона. Это год новых, важнейших решений, которые мы также принимали сообща. Давайте признаемся, что просто не было никогда. Но уходящий год в очередной раз доказал, что наш главный ресурс – это наше единство и желание сделать родной край лучше. Впереди много работы, но я уверена, что вместе мы сможем решить все задачи. С наступающим 2021 годом! Пусть он оправдает все наши надежды и ожидания, принесет счастье и благополучие в каждый дом!

https://ria.ru/20200923/kompensatsiya-1577665776.html

https://ria.ru/20201120/pisareva-1585536093.html

https://ria.ru/20201216/moneta-1589539759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская областная дума, новгородская область, интервью