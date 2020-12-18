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Тамбовский губернатор: президент показал "высший политический пилотаж"
Тамбовский губернатор: президент показал "высший политический пилотаж"
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал формат общения президента страны на вчерашней пресс-конференции "высшим политическим пилотажем", РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:23
2020-12-18T20:23
2020-12-18T20:23
тамбовская область
александр никитин
владимир путин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 18 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал формат общения президента страны на вчерашней пресс-конференции "высшим политическим пилотажем", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Пресс-конференция президента России Владимира Владимировича Путина — всегда яркое масштабное событие с продолжением в виде быстрых результативных действий, законодательных инициатив, жестких решений. Это формат максимальной открытости, когда журналисты задают самые острые вопросы. На этот раз произошло объединение с "прямой линией", и главе государства через колл-центры поступали вопросы от жителей разных регионов. Президент всегда показывает пример, как можно объять необъятное. Совершенно разные темы, регионы, эмоции, непредсказуемые вопросы, погруженность в любую проблему, виртуозная импровизация, юмор. Такого формата общения нет ни у одного главы государства", - приводит пресс-служба слова Никитина.Он отметил символичность проведения пресс-конференции президента страны в предновогодний период. "Подводятся итоги года, вырабатываются планы. А у самых счастливых даже исполняются желания и решаются проблемы", - подчеркнул Никитин.По его мнению, в основу пресс-конференция легла квинтэссенция основных событий года: борьба с пандемией, решение проблем в экономике, исполнение национальных проектов, модернизация сферы здравоохранения, 75-летие Великой Победы, новая редакция Конституции России, выборы в органы власти, развитие внутреннего туризма, международная обстановка. Было озвучено много самых чувствительных социальных вопросов, связанных с помощью больным, пожилым, поддержкой талантливым людям, семьям с детьми.По словам главы региона, много затронутых на пресс-конференции тем — общие для всей страны.Он отметил, что, несмотря на свою безусловную компетентность, президент всегда основательно готовится к большой пресс-конференции. "Это чувствуется по его ответам, подкрепленным цифрами и фактами. Конечно, это высший политический пилотаж", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20201215/tseny-1589403449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр никитин, владимир путин, тамбовская область
ТАМБОВ, 18 дек – РИА Новости.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
назвал формат общения президента страны на вчерашней пресс-конференции "высшим политическим пилотажем", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Пресс-конференция президента России Владимира Владимировича Путина
— всегда яркое масштабное событие с продолжением в виде быстрых результативных действий, законодательных инициатив, жестких решений. Это формат максимальной открытости, когда журналисты задают самые острые вопросы. На этот раз произошло объединение с "прямой линией", и главе государства через колл-центры поступали вопросы от жителей разных регионов. Президент всегда показывает пример, как можно объять необъятное. Совершенно разные темы, регионы, эмоции, непредсказуемые вопросы, погруженность в любую проблему, виртуозная импровизация, юмор. Такого формата общения нет ни у одного главы государства", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он отметил символичность проведения пресс-конференции президента страны в предновогодний период. "Подводятся итоги года, вырабатываются планы. А у самых счастливых даже исполняются желания и решаются проблемы", - подчеркнул Никитин.
По его мнению, в основу пресс-конференция легла квинтэссенция основных событий года: борьба с пандемией, решение проблем в экономике, исполнение национальных проектов, модернизация сферы здравоохранения, 75-летие Великой Победы, новая редакция Конституции России, выборы в органы власти, развитие внутреннего туризма, международная обстановка. Было озвучено много самых чувствительных социальных вопросов, связанных с помощью больным, пожилым, поддержкой талантливым людям, семьям с детьми.
"Волонтер, обратившийся к президенту, назвал Тамбовскую область в числе регионов, где люди недостаточно осведомлены о мерах социальной поддержки. Для меня это полная неожиданность, потому что как раз такой информации очень много, и она доступна как в сети интернет (на порталах органов власти и соцзащиты, в соцсетях), так и в СМИ, в роддомах, Пенсионном фонде. Но, тем не менее, сигнал есть, значит, будем привлекать новые источники информирования и доводить данные до каждой семьи. Поручение по этому поводу уже дано", - сообщил Никитин.
По словам главы региона, много затронутых на пресс-конференции тем — общие для всей страны.
"Я всегда провожу параллель: а как в этом направлении обстоят дела в нашем регионе? Обычно после таких мероприятий у меня рождается план новых действий и инициатив применительно к тамбовской земле. Сегодня в этом плане — не только усиление разъяснительной работы по социальной поддержке, но также повышение качества и доступности медицинского обслуживания, укрепление диалога с малым бизнесом, развитие гражданского общества, особенно волонтерства, НКО. Непременно продолжим поддерживать проект "Мы вместе", который очень помогает тысячам людей", - заверил губернатор.
Он отметил, что, несмотря на свою безусловную компетентность, президент всегда основательно готовится к большой пресс-конференции. "Это чувствуется по его ответам, подкрепленным цифрами и фактами. Конечно, это высший политический пилотаж", - подчеркнул глава региона.