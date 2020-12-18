https://ria.ru/20201218/pilotazh-1589975013.html

Тамбовский губернатор: президент показал "высший политический пилотаж"

Тамбовский губернатор: президент показал "высший политический пилотаж"

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал формат общения президента страны на вчерашней пресс-конференции "высшим политическим пилотажем", РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:23

2020-12-18T20:23

2020-12-18T20:23

тамбовская область

александр никитин

владимир путин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 18 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал формат общения президента страны на вчерашней пресс-конференции "высшим политическим пилотажем", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Пресс-конференция президента России Владимира Владимировича Путина — всегда яркое масштабное событие с продолжением в виде быстрых результативных действий, законодательных инициатив, жестких решений. Это формат максимальной открытости, когда журналисты задают самые острые вопросы. На этот раз произошло объединение с "прямой линией", и главе государства через колл-центры поступали вопросы от жителей разных регионов. Президент всегда показывает пример, как можно объять необъятное. Совершенно разные темы, регионы, эмоции, непредсказуемые вопросы, погруженность в любую проблему, виртуозная импровизация, юмор. Такого формата общения нет ни у одного главы государства", - приводит пресс-служба слова Никитина.Он отметил символичность проведения пресс-конференции президента страны в предновогодний период. "Подводятся итоги года, вырабатываются планы. А у самых счастливых даже исполняются желания и решаются проблемы", - подчеркнул Никитин.По его мнению, в основу пресс-конференция легла квинтэссенция основных событий года: борьба с пандемией, решение проблем в экономике, исполнение национальных проектов, модернизация сферы здравоохранения, 75-летие Великой Победы, новая редакция Конституции России, выборы в органы власти, развитие внутреннего туризма, международная обстановка. Было озвучено много самых чувствительных социальных вопросов, связанных с помощью больным, пожилым, поддержкой талантливым людям, семьям с детьми.По словам главы региона, много затронутых на пресс-конференции тем — общие для всей страны.Он отметил, что, несмотря на свою безусловную компетентность, президент всегда основательно готовится к большой пресс-конференции. "Это чувствуется по его ответам, подкрепленным цифрами и фактами. Конечно, это высший политический пилотаж", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589403449.html

https://ria.ru/20201125/tambovschina-1586354054.html

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александр никитин, владимир путин, тамбовская область