https://ria.ru/20201218/peterburg-1589894712.html

В Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками

В Петербурге назвали сообщения об ужесточении мер по COVID-19 фейками

Властям Петербурга известен источник фейковых новостей о якобы предстоящем ужесточении ограничительных мер по коронавирусу, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:58

2020-12-18T13:58

2020-12-18T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Властям Петербурга известен источник фейковых новостей о якобы предстоящем ужесточении ограничительных мер по коронавирусу, заявил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, глава ситуационного центра этого ведомства Александр Ситов.Ранее в некоторых Telegram-каналах и соцсетях появились однотипные сообщения, информирующие о тотальном закрытии школ, учреждений культуры, торговых центров и спортивных объектов якобы по решению региональных оперштабов по противодействию COVID-19."На прошлой неделе мы видели ряд вбросов (о грядущем ужесточении ограничений по COVID – ред.), в том числе фейковых новостей. Мы зафиксировали, кто это делал", - сказал Ситов журналистам, не уточнив источник "вбросов".Он напомнил, что городские власти при принятии решений об усилении или смягчении ограничительных мер руководствуются исключительно рекомендациями Роспотребнадзора.В пятницу Ситов информировал, что правительство Петербурга пока не получало от этого ведомства рекомендаций по усилению ограничений.По данным городского оперштаба, к пятнице в Петербурге подтверждено 193 300 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3757 случаев. Выздоровели 111 781 человек, скончались – 6692. За минувшие сутки на коронавирус обследованы 40 636 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201218/ogranicheniya-1589873314.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество