Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/peskov-1589911928.html
Песков рассказал о своих самых ярких событиях этого года
Песков рассказал о своих самых ярких событиях этого года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уходящий год ему запомнится перенесенной коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:15
2020-12-18T15:21
россия
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уходящий год ему запомнится перенесенной коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше времени провести с семьей."В нашей семье мы переболели коронавирусом. Это тоже такое яркое событие, которое, наверное, запоминается. Но в то же время в каких-то периодах было больше общения с семьей. И это очень здорово. И во многом частично, но удалось все-таки компенсировать какие-то недели и месяцы, когда видели друг друга буквально по несколько минут. Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать их мировоззрение, чем они живут", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Также он добавил, что ему удалось почитать книги и посмотреть фильмы.При этом Песков отметил, что год был тяжелым и для страны, и для всего мира, люди "вышли из зоны комфорта".
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/peskov-1588198723.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, общество

Песков рассказал о своих самых ярких событиях этого года

15:15 18.12.2020 (обновлено: 15:21 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уходящий год ему запомнится перенесенной коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше времени провести с семьей.
"В нашей семье мы переболели коронавирусом. Это тоже такое яркое событие, которое, наверное, запоминается. Но в то же время в каких-то периодах было больше общения с семьей. И это очень здорово. И во многом частично, но удалось все-таки компенсировать какие-то недели и месяцы, когда видели друг друга буквально по несколько минут. Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать их мировоззрение, чем они живут", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Также он добавил, что ему удалось почитать книги и посмотреть фильмы.
При этом Песков отметил, что год был тяжелым и для страны, и для всего мира, люди "вышли из зоны комфорта".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:23
Задумывался о завещании. Песков рассказал о настроении, когда болел COVID
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали, с чем связаны обвинения следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
Лента новостейМолния