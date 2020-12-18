https://ria.ru/20201218/peskov-1589911928.html
Песков рассказал о своих самых ярких событиях этого года
Песков рассказал о своих самых ярких событиях этого года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уходящий год ему запомнится перенесенной коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:15
2020-12-18T15:15
2020-12-18T15:21
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уходящий год ему запомнится перенесенной коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше времени провести с семьей."В нашей семье мы переболели коронавирусом. Это тоже такое яркое событие, которое, наверное, запоминается. Но в то же время в каких-то периодах было больше общения с семьей. И это очень здорово. И во многом частично, но удалось все-таки компенсировать какие-то недели и месяцы, когда видели друг друга буквально по несколько минут. Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать их мировоззрение, чем они живут", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Также он добавил, что ему удалось почитать книги и посмотреть фильмы.При этом Песков отметил, что год был тяжелым и для страны, и для всего мира, люди "вышли из зоны комфорта".
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/peskov-1588198723.html
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