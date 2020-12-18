https://ria.ru/20201218/perevod-1589867730.html

Эксперт объяснил перевод в Google с упоминанием Путина

Эксперт объяснил перевод в Google с упоминанием Путина

Ошибочный перевод в Google с упоминанием президента РФ Владимира Путина может объяснятся влиянием пранкеров на алгоритмы компании, такие ошибки компании, как... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:15

2020-12-18T12:15

2020-12-18T12:15

восточная европа

wikipedia

google

владимир путин

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:106:2906:1741_1920x0_80_0_0_b5c8fa8b78a6aa32fe73ac95a765862b.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ошибочный перевод в Google с упоминанием президента РФ Владимира Путина может объяснятся влиянием пранкеров на алгоритмы компании, такие ошибки компании, как правило, оперативно исправляют, заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.Ранее в пятницу пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно."Дело в том, что переводчик Google, как и переводчики других компаний, – это живой самообучающийся организм. В том числе, за счет сотрудников (в основном, из Восточной Европы), периодически подобные казусы возникают, но это просто пранк", - сказал Половников."Подобные розыгрыши быстро становятся известны, и как только возрастает количество одинаковых запросов - а после подобных вбросов это неизбежно - это становится известным в самой компании и оперативно вносятся изменения", - добавил эксперт."Можно сравнить такую историю с правками в "Википедию", когда некто смеха ради вносит какую-то провокационную правку, делает скрин и распространяет его. И пусть правку эту удаляют моментально, скрин остается. Впрочем, скрин можно подделать", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201217/putin-1589748663.html

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточная европа, wikipedia, google, владимир путин, технологии, общество