Эксперт объяснил перевод в Google с упоминанием Путина
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ошибочный перевод в Google с упоминанием президента РФ Владимира Путина может объяснятся влиянием пранкеров на алгоритмы компании, такие ошибки компании, как правило, оперативно исправляют, заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Ранее в пятницу пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Причем такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.
"Дело в том, что переводчик Google, как и переводчики других компаний, – это живой самообучающийся организм. В том числе, за счет сотрудников (в основном, из Восточной Европы), периодически подобные казусы возникают, но это просто пранк", - сказал Половников.
"Подобные розыгрыши быстро становятся известны, и как только возрастает количество одинаковых запросов - а после подобных вбросов это неизбежно - это становится известным в самой компании и оперативно вносятся изменения", - добавил эксперт.
"Можно сравнить такую историю с правками в "Википедию", когда некто смеха ради вносит какую-то провокационную правку, делает скрин и распространяет его. И пусть правку эту удаляют моментально, скрин остается. Впрочем, скрин можно подделать", - добавил эксперт.