Пензенский губернатор и Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог
ПЕНЗА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Белозерцев и Хуснуллин провели в четверг в Москве двустороннюю встречу, в ходе которой глава региона представил вице-премьеру РФ несколько перспективных проектов, реализация которых позволит улучшить автотранспортную инфраструктуру Пензы и ее пригородов. В частности, речь шла о строительстве транспортной развязки на выезде из микрорайона "Заря".
"Данный жилой микрорайон является одной из быстроразвивающихся территорий областного центра… К моменту полного освоения территории в микрорайоне будет проживать около 115 тысяч человек… Строительство дорожной развязки улучшит транспортную логистику в границах города Пензы, обеспечит сохранение скоростного режима, а самое главное, безопасность дорожного движения. Проектно-сметная документация на объект разработана", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что в настоящее время в "Заре" активно ведется строительство как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов, возведен детский сад на 175 мест, спортивная площадка, магазины шаговой доступности, пожарное депо, планируется строительство новой школы и еще одного детсада на 120 мест.
Также губернатор сообщил об острой необходимости в строительстве объездной дороги, которая позволила бы жителям пригородного села Бессоновка существенно сократить время в пути до центра Пензы.
"Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область как имеющую достижения по многим позициям курируемых вице-премьером направлений. Он выразил готовность поддержать регион, оказав содействие по выделению средств федерального бюджета на реализацию проектов совершенствования автотранспортной инфраструктуры на условиях софинансирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе встречи стороны рассмотрели вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков двух проблемных объектов - ООО "Север-Траст" и ФЖИ города Заречного. "Заместитель главы российского кабинета министров выразил согласие с оказанием помощи в случае предоставления всей документации в ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства", - отмечается в сообщении.
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