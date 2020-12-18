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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20201218/penza-1589926259.html
Пензенский губернатор и Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог
Пензенский губернатор и Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог в регионе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:09
2020-12-18T16:09
пензенская область
иван белозерцев
марат хуснуллин
пенза
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.Белозерцев и Хуснуллин провели в четверг в Москве двустороннюю встречу, в ходе которой глава региона представил вице-премьеру РФ несколько перспективных проектов, реализация которых позволит улучшить автотранспортную инфраструктуру Пензы и ее пригородов. В частности, речь шла о строительстве транспортной развязки на выезде из микрорайона "Заря".Он отметил, что в настоящее время в "Заре" активно ведется строительство как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов, возведен детский сад на 175 мест, спортивная площадка, магазины шаговой доступности, пожарное депо, планируется строительство новой школы и еще одного детсада на 120 мест.Также губернатор сообщил об острой необходимости в строительстве объездной дороги, которая позволила бы жителям пригородного села Бессоновка существенно сократить время в пути до центра Пензы."Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область как имеющую достижения по многим позициям курируемых вице-премьером направлений. Он выразил готовность поддержать регион, оказав содействие по выделению средств федерального бюджета на реализацию проектов совершенствования автотранспортной инфраструктуры на условиях софинансирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе встречи стороны рассмотрели вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков двух проблемных объектов - ООО "Север-Траст" и ФЖИ города Заречного. "Заместитель главы российского кабинета министров выразил согласие с оказанием помощи в случае предоставления всей документации в ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201119/dorogi-1585423952.html
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иван белозерцев, марат хуснуллин, пенза, пензенская область, общество

Пензенский губернатор и Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог

16:09 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСтроительство автомобильной дороги
Строительство автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили планы по строительству дорог в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Белозерцев и Хуснуллин провели в четверг в Москве двустороннюю встречу, в ходе которой глава региона представил вице-премьеру РФ несколько перспективных проектов, реализация которых позволит улучшить автотранспортную инфраструктуру Пензы и ее пригородов. В частности, речь шла о строительстве транспортной развязки на выезде из микрорайона "Заря".
"Данный жилой микрорайон является одной из быстроразвивающихся территорий областного центра… К моменту полного освоения территории в микрорайоне будет проживать около 115 тысяч человек… Строительство дорожной развязки улучшит транспортную логистику в границах города Пензы, обеспечит сохранение скоростного режима, а самое главное, безопасность дорожного движения. Проектно-сметная документация на объект разработана", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что в настоящее время в "Заре" активно ведется строительство как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов, возведен детский сад на 175 мест, спортивная площадка, магазины шаговой доступности, пожарное депо, планируется строительство новой школы и еще одного детсада на 120 мест.
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Также губернатор сообщил об острой необходимости в строительстве объездной дороги, которая позволила бы жителям пригородного села Бессоновка существенно сократить время в пути до центра Пензы.
"Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область как имеющую достижения по многим позициям курируемых вице-премьером направлений. Он выразил готовность поддержать регион, оказав содействие по выделению средств федерального бюджета на реализацию проектов совершенствования автотранспортной инфраструктуры на условиях софинансирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе встречи стороны рассмотрели вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков двух проблемных объектов - ООО "Север-Траст" и ФЖИ города Заречного. "Заместитель главы российского кабинета министров выразил согласие с оказанием помощи в случае предоставления всей документации в ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства", - отмечается в сообщении.

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