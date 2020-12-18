https://ria.ru/20201218/pentagon-1589976464.html
Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой Байдена
Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой Байдена
Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что приостановил работу по передаче дел с командой избранного президента Джо Байдена, вся информация будет и далее... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:36
2020-12-18T20:36
2020-12-18T20:36
министерство обороны сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что приостановил работу по передаче дел с командой избранного президента Джо Байдена, вся информация будет и далее предоставляться, говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера на сайте ведомства.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что взаимодействие Пентагона с представителями Байдена приостановлено по указанию Миллера."Министерство обороны продолжит предоставлять всю необходимую поддержку команде инспекции ведомства, чтобы наша страна и граждане оставались в безопасности. По состоянию на сегодня мы согласовали 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками минобороны, 161 запрос информации и раскрыли тысячи страниц непубличных и секретных документов, больше, чем при прежних передачах дел. Ни разу министерство не отменяло беседу или отказывало в этом", - говорится в заявлении.По его словам, на предстоящие рождественские праздники будет сделан взаимно согласованный перерыв, после чего работа будет продолжена.
https://ria.ru/20201218/naznacheniya-1589826655.html
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РИА Новости
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министерство обороны сша, джо байден, в мире
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Пентагон
опроверг сообщения СМИ о том, что приостановил работу по передаче дел с командой избранного президента Джо Байдена
, вся информация будет и далее предоставляться, говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера на сайте ведомства.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что взаимодействие Пентагона с представителями Байдена приостановлено по указанию Миллера.
"Министерство обороны продолжит предоставлять всю необходимую поддержку команде инспекции ведомства, чтобы наша страна и граждане оставались в безопасности. По состоянию на сегодня мы согласовали 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками минобороны, 161 запрос информации и раскрыли тысячи страниц непубличных и секретных документов, больше, чем при прежних передачах дел. Ни разу министерство не отменяло беседу или отказывало в этом", - говорится в заявлении.
По его словам, на предстоящие рождественские праздники будет сделан взаимно согласованный перерыв, после чего работа будет продолжена.