https://ria.ru/20201218/pentagon-1589964437.html

Пентагон прекратил взаимодействие с командой Байдена, сообщили СМИ

Пентагон прекратил взаимодействие с командой Байдена, сообщили СМИ

Пентагон прекратил взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена по указанию исполняющего обязанности главы ведомства Криса Миллера,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T19:13

2020-12-18T19:13

2020-12-18T19:58

марк эспер

тони блинкен

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Пентагон прекратил взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена по указанию исполняющего обязанности главы ведомства Криса Миллера, сообщает портал Axios.Высокопоставленные источники портала в администрации не смогли объяснить причину такого распоряжения Миллера, а также ответить на вопрос, связан ли с этим действующий президент Дональд Трамп.Они не исключают, что взаимодействие может возобновиться по завершении рождественских и новогодних праздников. Представители Байдена, как пишет Axios, не в курсе сложившейся ситуации.Накануне в четверг не состоялась первая встреча действующего госсекретаря США Майка Помпео с приходящим ему на смену выдвиженцем Байдена Тони Блинкеном. Госдепартамент сообщил, что Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом.Согласно итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков, демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение результатов голосования состоится 6 января 2021 года. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, тони блинкен, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире