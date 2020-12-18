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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201218/pentagon-1589964437.html
Пентагон прекратил взаимодействие с командой Байдена, сообщили СМИ
Пентагон прекратил взаимодействие с командой Байдена, сообщили СМИ
Пентагон прекратил взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена по указанию исполняющего обязанности главы ведомства Криса Миллера,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:13
2020-12-18T19:58
марк эспер
тони блинкен
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Пентагон прекратил взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена по указанию исполняющего обязанности главы ведомства Криса Миллера, сообщает портал Axios.Высокопоставленные источники портала в администрации не смогли объяснить причину такого распоряжения Миллера, а также ответить на вопрос, связан ли с этим действующий президент Дональд Трамп.Они не исключают, что взаимодействие может возобновиться по завершении рождественских и новогодних праздников. Представители Байдена, как пишет Axios, не в курсе сложившейся ситуации.Накануне в четверг не состоялась первая встреча действующего госсекретаря США Майка Помпео с приходящим ему на смену выдвиженцем Байдена Тони Блинкеном. Госдепартамент сообщил, что Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом.Согласно итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков, демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение результатов голосования состоится 6 января 2021 года. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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марк эспер, тони блинкен, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Пентагон прекратил взаимодействие с командой Байдена, сообщили СМИ

19:13 18.12.2020 (обновлено: 19:58 18.12.2020)
 
© flickr.com/mindfriezeздание Пентагона в штате Виргиния в США
здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© flickr.com/mindfrieze
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Пентагон прекратил взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена по указанию исполняющего обязанности главы ведомства Криса Миллера, сообщает портал Axios.
Высокопоставленные источники портала в администрации не смогли объяснить причину такого распоряжения Миллера, а также ответить на вопрос, связан ли с этим действующий президент Дональд Трамп.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 08:00Выборы президента США — 2020
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш
Они не исключают, что взаимодействие может возобновиться по завершении рождественских и новогодних праздников. Представители Байдена, как пишет Axios, не в курсе сложившейся ситуации.
Накануне в четверг не состоялась первая встреча действующего госсекретаря США Майка Помпео с приходящим ему на смену выдвиженцем Байдена Тони Блинкеном. Госдепартамент сообщил, что Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом.
Согласно итогам прошедшего в понедельник голосования выборщиков, демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение результатов голосования состоится 6 января 2021 года. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 08:00
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Выборы президента США — 2020Марк ЭсперТони БлинкенДональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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