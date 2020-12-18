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В Саратове пенсионерка погибла при прорыве трубы с горячей водой
В Саратове пенсионерка погибла при прорыве трубы с горячей водой
Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой жительницы Саратова в результате прорыва трубы с горячей водой в ванной, ее супруг госпитализирован с... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:26
2020-12-18T13:26
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой жительницы Саратова в результате прорыва трубы с горячей водой в ванной, ее супруг госпитализирован с ожогами, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в четверг 72-летний мужчина находился в ванной комнате в квартире дома на улице Малая Затонская в Волжском районе Саратова, в этот момент прорвало трубу горячего водоснабжения, и горячая вода под напором стала заливать ванную."Увидев случившееся, 63-летняя супруга бросилась мужу на помощь и попыталась подставить таз под поток воды. Мужчина в это время побежал за сантехником, а вернувшись с подмогой, обнаружил жену лежащей на полу в воде без сознания. Мужчины переместили пострадавшую и вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили женщину в лечебное учреждение, где через непродолжительное время она скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что позднее в больницу был доставлен супруг погибшей, у него диагностированы термические ожоги тела.
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саратов, происшествия

В Саратове пенсионерка погибла при прорыве трубы с горячей водой

13:26 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой жительницы Саратова в результате прорыва трубы с горячей водой в ванной, ее супруг госпитализирован с ожогами, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем в четверг 72-летний мужчина находился в ванной комнате в квартире дома на улице Малая Затонская в Волжском районе Саратова, в этот момент прорвало трубу горячего водоснабжения, и горячая вода под напором стала заливать ванную.
"Увидев случившееся, 63-летняя супруга бросилась мужу на помощь и попыталась подставить таз под поток воды. Мужчина в это время побежал за сантехником, а вернувшись с подмогой, обнаружил жену лежащей на полу в воде без сознания. Мужчины переместили пострадавшую и вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили женщину в лечебное учреждение, где через непродолжительное время она скончалась", - говорится в сообщении.
Уточняется, что позднее в больницу был доставлен супруг погибшей, у него диагностированы термические ожоги тела.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
13:23
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