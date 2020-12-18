https://ria.ru/20201218/pensionerka-1589886281.html

В Саратове пенсионерка погибла при прорыве трубы с горячей водой

В Саратове пенсионерка погибла при прорыве трубы с горячей водой

Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой жительницы Саратова в результате прорыва трубы с горячей водой в ванной, ее супруг госпитализирован с... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:26

2020-12-18T13:26

2020-12-18T13:26

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой жительницы Саратова в результате прорыва трубы с горячей водой в ванной, ее супруг госпитализирован с ожогами, сообщило областное управление СК РФ.По предварительным данным, днем в четверг 72-летний мужчина находился в ванной комнате в квартире дома на улице Малая Затонская в Волжском районе Саратова, в этот момент прорвало трубу горячего водоснабжения, и горячая вода под напором стала заливать ванную."Увидев случившееся, 63-летняя супруга бросилась мужу на помощь и попыталась подставить таз под поток воды. Мужчина в это время побежал за сантехником, а вернувшись с подмогой, обнаружил жену лежащей на полу в воде без сознания. Мужчины переместили пострадавшую и вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили женщину в лечебное учреждение, где через непродолжительное время она скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что позднее в больницу был доставлен супруг погибшей, у него диагностированы термические ожоги тела.

https://ria.ru/20201218/pozhar-1589885783.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия