https://ria.ru/20201218/pandemiya-1589975200.html

Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с пандемией

Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с пандемией

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией, сообщает в пятницу Туркменское... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:24

2020-12-18T20:24

2020-12-18T20:24

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АШХАБАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Об этом глава туркменского государства заявил, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеосвязи.Он отметил, что уходящий год прошёл под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией, ставшей серьёзным испытанием для систем здравоохранения стран СНГ.Туркменский лидер подчеркнул, что в сложных условиях государства СНГ смогли оперативно наладить каналы взаимодействия по линии медицинских, санитарных, таможенных и других служб, проявив высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом нового вызова."Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его большой личный вклад в борьбе с этой общей проблемой и в этом направлении конечно и растет авторитет России на международной арене. Я убежден, что этими принципами мы и должны руководствоваться и в предстоящий период борьбы с пандемией, и преодолении ее последствий", - сказал туркменский лидер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589649505.html

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