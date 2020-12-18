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Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с пандемией
Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с пандемией
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией, сообщает в пятницу Туркменское... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:24
2020-12-18T20:24
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АШХАБАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Об этом глава туркменского государства заявил, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеосвязи.Он отметил, что уходящий год прошёл под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией, ставшей серьёзным испытанием для систем здравоохранения стран СНГ.Туркменский лидер подчеркнул, что в сложных условиях государства СНГ смогли оперативно наладить каналы взаимодействия по линии медицинских, санитарных, таможенных и других служб, проявив высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом нового вызова."Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его большой личный вклад в борьбе с этой общей проблемой и в этом направлении конечно и растет авторитет России на международной арене. Я убежден, что этими принципами мы и должны руководствоваться и в предстоящий период борьбы с пандемией, и преодолении ее последствий", - сказал туркменский лидер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с пандемией

20:24 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 18 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Об этом глава туркменского государства заявил, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеосвязи.
Он отметил, что уходящий год прошёл под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией, ставшей серьёзным испытанием для систем здравоохранения стран СНГ.
Туркменский лидер подчеркнул, что в сложных условиях государства СНГ смогли оперативно наладить каналы взаимодействия по линии медицинских, санитарных, таможенных и других служб, проявив высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом нового вызова.
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"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его большой личный вклад в борьбе с этой общей проблемой и в этом направлении конечно и растет авторитет России на международной арене. Я убежден, что этими принципами мы и должны руководствоваться и в предстоящий период борьбы с пандемией, и преодолении ее последствий", - сказал туркменский лидер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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