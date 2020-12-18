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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201218/pamyatnik-1589842759.html
В Алтайском крае обновили более 150 памятников и мемориалов
В Алтайском крае обновили более 150 памятников и мемориалов
Более 150 памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в Алтайском крае в Год памяти и славы, целью которого... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:01
2020-12-18T10:01
алтайский край
ленинград
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Более 150 памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в Алтайском крае в Год памяти и славы, целью которого было сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы, сообщает в пятницу правительство края.Власти пояснили, что в этом году на мероприятия по ремонту и благоустройству территорий памятников Великой Отечественной войны в рамках реализации госпрограммы "Развитие культуры Алтайского края" правительство региона выделило из бюджета края 75 миллионов рублей. Средства были распределены между 58 муниципальными районами."Проведение работ улучшило состояние памятников, расположенных в сельских поселениях Благовещенского, Залесовского, Калманского, Каменского, Кулундинского, Михайловского, Тогульского, Третьяковского и других районов. На текущий момент полностью завершены работы на 115 памятниках военной истории", - говорится в сообщении.Кроме того, в крае ведется систематическая работа по ремонту памятников военной истории по программам "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" и "Проект поддержки местных инициатив". Ежегодное количество заявок на ремонт памятников постоянно растет. К примеру, по второй программе за период 2017-2019 годов подана 21 заявка, а в текущем году проведены работы на уже на 39 памятниках.Власти отмечают, что в Год памяти и славы окружной центр Алтайского края по подготовке волонтеров Победы стал лучшим в стране. Волонтеры Победы Алтайского края также попали в пятерку регионов России по проведению одной из ключевых акций Года памяти и славы #Блокадный хлеб. В рамках акции волонтеры предлагали всем желающим листовки о блокадном Ленинграде и раздавали кусок хлеба весом 125 граммов - суточная норма на человека в блокадном Ленинграде. Со следующей недели волонтеры начнут поздравлять ветеранов с наступающим Новым годом.Всего в Алтайском крае расположено 1043 объекта культурного наследия – памятника и мемориала воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны, из них 335 памятников военной истории являются авторскими работами, выполненными известными алтайскими скульпторами и архитекторами.
https://ria.ru/20201211/natsproekt-1588726069.html
https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586916305.html
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ленинград, алтайский край, общество

В Алтайском крае обновили более 150 памятников и мемориалов

10:01 18.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Более 150 памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в Алтайском крае в Год памяти и славы, целью которого было сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы, сообщает в пятницу правительство края.
Власти пояснили, что в этом году на мероприятия по ремонту и благоустройству территорий памятников Великой Отечественной войны в рамках реализации госпрограммы "Развитие культуры Алтайского края" правительство региона выделило из бюджета края 75 миллионов рублей. Средства были распределены между 58 муниципальными районами.
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"Проведение работ улучшило состояние памятников, расположенных в сельских поселениях Благовещенского, Залесовского, Калманского, Каменского, Кулундинского, Михайловского, Тогульского, Третьяковского и других районов. На текущий момент полностью завершены работы на 115 памятниках военной истории", - говорится в сообщении.
Кроме того, в крае ведется систематическая работа по ремонту памятников военной истории по программам "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" и "Проект поддержки местных инициатив". Ежегодное количество заявок на ремонт памятников постоянно растет. К примеру, по второй программе за период 2017-2019 годов подана 21 заявка, а в текущем году проведены работы на уже на 39 памятниках.
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Власти отмечают, что в Год памяти и славы окружной центр Алтайского края по подготовке волонтеров Победы стал лучшим в стране. Волонтеры Победы Алтайского края также попали в пятерку регионов России по проведению одной из ключевых акций Года памяти и славы #Блокадный хлеб. В рамках акции волонтеры предлагали всем желающим листовки о блокадном Ленинграде и раздавали кусок хлеба весом 125 граммов - суточная норма на человека в блокадном Ленинграде. Со следующей недели волонтеры начнут поздравлять ветеранов с наступающим Новым годом.
Всего в Алтайском крае расположено 1043 объекта культурного наследия – памятника и мемориала воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны, из них 335 памятников военной истории являются авторскими работами, выполненными известными алтайскими скульпторами и архитекторами.
 
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