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"Офицеры России" призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
"Офицеры России" призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
Руководство общероссийской организации "Офицеры России" направило обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:16
2020-12-18T09:31
офицеры россии
игорь краснов
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москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Руководство общероссийской организации "Офицеры России" направило обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве и принять меры для возвращения монумента обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Руководство общероссийской организации "Офицеры России" обратилось к генеральному прокурору РФ с просьбой восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке. "Офицеры России" просят провести проверку законности переноса памятника Ф.Э.Дзержинскому с Лубянской площади Москвы, обоснованность изменения его статуса с памятника федерального значения на памятник регионального значения, а также дать указанным событиям правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования для восстановления законности, путем возвращения незаконно демонтированного памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы", - говорится в сообщении.Свои подписи под обращением генпрокурору поставили Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой, генерал-лейтенант Александр Михайлов и Герой Советского Союза Владимир Горовой.В письме сообщается, что с 21 по 22 августа 1991 года тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов дал якобы незаконное указание демонтировать и переместить памятник Дзержинскому с Лубянской площади. А Московский горсовет народных депутатов 24 октября 1991 года принял соответствующее решение.Однако, как считают авторы обращения, на тот момент, по действовавшему законодательству, подобное решение мог принять или Совет Министров СССР, если речь шла о памятниках общесоюзного значения, или Совет Министров РСФСР, если – о памятниках республиканского и местного значения.Один из авторов обращения Михайлов в комментарии РИА Новости назвал решение московских властей убрать памятник "сфальсифицированным" и противоречащим нормативным актам советского правительства."Скульптура великого советского зодчего Евгения Вучетича (автор памятника советскому воину в Трептоф-парке в Берлине, комплекса "Родина-мать" на Мамаевом кургане, скульптуры "Перекуем мечи на орала" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке) была низложена и осквернена", - прокомментировал РИА Новости один из авторов обращения Михайлов.
https://ria.ru/20201211/pamyatnik-1588799118.html
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офицеры россии, игорь краснов, гавриил попов, москва, оон, общество

"Офицеры России" призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

09:16 18.12.2020 (обновлено: 09:31 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковБронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому. Автор-скульптор Евгений Вучетич
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому. Автор-скульптор Евгений Вучетич - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Руководство общероссийской организации "Офицеры России" направило обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве и принять меры для возвращения монумента обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Руководство общероссийской организации "Офицеры России" обратилось к генеральному прокурору РФ с просьбой восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке. "Офицеры России" просят провести проверку законности переноса памятника Ф.Э.Дзержинскому с Лубянской площади Москвы, обоснованность изменения его статуса с памятника федерального значения на памятник регионального значения, а также дать указанным событиям правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования для восстановления законности, путем возвращения незаконно демонтированного памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы", - говорится в сообщении.
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Свои подписи под обращением генпрокурору поставили Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой, генерал-лейтенант Александр Михайлов и Герой Советского Союза Владимир Горовой.
В письме сообщается, что с 21 по 22 августа 1991 года тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов дал якобы незаконное указание демонтировать и переместить памятник Дзержинскому с Лубянской площади. А Московский горсовет народных депутатов 24 октября 1991 года принял соответствующее решение.
Однако, как считают авторы обращения, на тот момент, по действовавшему законодательству, подобное решение мог принять или Совет Министров СССР, если речь шла о памятниках общесоюзного значения, или Совет Министров РСФСР, если – о памятниках республиканского и местного значения.
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Один из авторов обращения Михайлов в комментарии РИА Новости назвал решение московских властей убрать памятник "сфальсифицированным" и противоречащим нормативным актам советского правительства.
"Скульптура великого советского зодчего Евгения Вучетича (автор памятника советскому воину в Трептоф-парке в Берлине, комплекса "Родина-мать" на Мамаевом кургане, скульптуры "Перекуем мечи на орала" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке) была низложена и осквернена", - прокомментировал РИА Новости один из авторов обращения Михайлов.
 
Офицеры РоссииИгорь КрасновГавриил ПоповМоскваООНОбщество
 
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