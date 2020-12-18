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Власти Москвы не планируют ограничений по аналогии с Европой

Власти Москвы не планируют ограничений по аналогии с Европой

Ничего радикального, как в Европе, по ограничениям в связи с коронавирусом в Москве мы не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:30

2020-12-18T21:30

2020-12-18T21:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

европа

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ничего радикального, как в Европе, по ограничениям в связи с коронавирусом в Москве мы не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах", - сказал Собянин.Он также попросил москвичей в преддверии Нового года быть осторожными при походах по торговым центрам и магазинам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, европа, общество