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Власти Москвы не планируют ограничений по аналогии с Европой
Власти Москвы не планируют ограничений по аналогии с Европой
Ничего радикального, как в Европе, по ограничениям в связи с коронавирусом в Москве мы не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:30
2020-12-18T21:30
2020-12-18T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ничего радикального, как в Европе, по ограничениям в связи с коронавирусом в Москве мы не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах", - сказал Собянин.Он также попросил москвичей в преддверии Нового года быть осторожными при походах по торговым центрам и магазинам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, европа, общество