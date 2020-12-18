https://ria.ru/20201218/obschestvo-1589946233.html

В правительстве поддержали проект о работе СМИ на митингах

В правительстве поддержали проект о работе СМИ на митингах

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет их проведение около РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:36

2020-12-18T17:36

2020-12-18T17:45

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий вяткин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

единая россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет их проведение около зданий экстренных служб и возможность отменить митинги из-за угрозы ЧС или терроризма, с учетом замечаний.Предполагается, что проект будет рассмотрен во втором чтении 22 декабря.Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также предлагается продлить трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Вяткин также предложил уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Ко второму чтению также предлагается прописать, что журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак ( признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201217/shtrafy-1589638246.html

https://ria.ru/20201217/press-karty-1589638826.html

https://ria.ru/20201209/finansirovanie-1588469991.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, правительство рф, общество