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В правительстве поддержали проект о работе СМИ на митингах
В правительстве поддержали проект о работе СМИ на митингах
Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет их проведение около РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:36
2020-12-18T17:45
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий вяткин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет их проведение около зданий экстренных служб и возможность отменить митинги из-за угрозы ЧС или терроризма, с учетом замечаний.Предполагается, что проект будет рассмотрен во втором чтении 22 декабря.Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также предлагается продлить трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Вяткин также предложил уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Ко второму чтению также предлагается прописать, что журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак ( признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201217/shtrafy-1589638246.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, правительство рф, общество

В правительстве поддержали проект о работе СМИ на митингах

17:36 18.12.2020 (обновлено: 17:45 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПересторонинМитинг-концерт "Россия в моем сердце" в Тюмени. 3 февраля 2018
Митинг-концерт Россия в моем сердце в Тюмени. 3 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Пересторонин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет их проведение около зданий экстренных служб и возможность отменить митинги из-за угрозы ЧС или терроризма, с учетом замечаний.
Предполагается, что проект будет рассмотрен во втором чтении 22 декабря.
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Изменения предлагаются в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", автором инициативы выступил депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.
Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.
Также предлагается продлить трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.
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Вяткин также предложил уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Ко второму чтению также предлагается прописать, что журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак ( признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания", - говорится в документе.
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