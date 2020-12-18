https://ria.ru/20201218/obmen-1589940339.html

Россия не получала предложений об обмене заключенными, заявили в МИД

Россия не получала предложений об обмене заключенными, заявили в МИД

Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными в этих странах, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:09

2020-12-18T17:09

2020-12-18T17:18

майк помпео

сергей лавров

совет европы

пол уилан

виктор бут

сша

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными в этих странах, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в СМИ появилась информация об обмене в ближайшие месяцы осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. По некоторым данным Уилана должны обменять на осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.Отвечая на просьбу РИА Новости в МИД России сообщили, что "вопрос о возвращении на Родину приговоренных в США к заключению российских граждан неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России"."В этих целях не раз предлагали Вашингтону рассмотреть процедуру задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных", - добавили там."Ранее в марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял устное послание в адрес государственного секретаря США Майка Помпео, в котором содержался призыв к американским властям освободить отбывающих наказание в США российских граждан по гуманитарным соображениям ввиду распространения COVID-19", - напомнили в министерстве.Там добавили, что "к сожалению, все попытки хоть как-то разрешить данный вопрос американской стороной игнорировались"."Что касается вопроса о возможности осуществления каких-либо обменов осужденными в России и США, то какие-либо официальные предложения Вашингтона на этот счет в МИД России не поступали", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20201216/uilan-1589447237.html

https://ria.ru/20201011/yaroshenko-1579284127.html

https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html

сша

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майк помпео, сергей лавров, совет европы, пол уилан, виктор бут, сша, в мире