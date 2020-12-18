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Россия не получала предложений об обмене заключенными, заявили в МИД
Россия не получала предложений об обмене заключенными, заявили в МИД
Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными в этих странах, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:09
2020-12-18T17:18
майк помпео
сергей лавров
совет европы
пол уилан
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными в этих странах, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в СМИ появилась информация об обмене в ближайшие месяцы осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. По некоторым данным Уилана должны обменять на осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.Отвечая на просьбу РИА Новости в МИД России сообщили, что "вопрос о возвращении на Родину приговоренных в США к заключению российских граждан неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России"."В этих целях не раз предлагали Вашингтону рассмотреть процедуру задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных", - добавили там."Ранее в марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял устное послание в адрес государственного секретаря США Майка Помпео, в котором содержался призыв к американским властям освободить отбывающих наказание в США российских граждан по гуманитарным соображениям ввиду распространения COVID-19", - напомнили в министерстве.Там добавили, что "к сожалению, все попытки хоть как-то разрешить данный вопрос американской стороной игнорировались"."Что касается вопроса о возможности осуществления каких-либо обменов осужденными в России и США, то какие-либо официальные предложения Вашингтона на этот счет в МИД России не поступали", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20201216/uilan-1589447237.html
https://ria.ru/20201011/yaroshenko-1579284127.html
https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html
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майк помпео, сергей лавров, совет европы, пол уилан, виктор бут, сша, в мире

Россия не получала предложений об обмене заключенными, заявили в МИД

17:09 18.12.2020 (обновлено: 17:18 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными в этих странах, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее в СМИ появилась информация об обмене в ближайшие месяцы осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. По некоторым данным Уилана должны обменять на осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Отвечая на просьбу РИА Новости в МИД России сообщили, что "вопрос о возвращении на Родину приговоренных в США к заключению российских граждан неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России".
"В этих целях не раз предлагали Вашингтону рассмотреть процедуру задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных", - добавили там.
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"Ранее в марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял устное послание в адрес государственного секретаря США Майка Помпео, в котором содержался призыв к американским властям освободить отбывающих наказание в США российских граждан по гуманитарным соображениям ввиду распространения COVID-19", - напомнили в министерстве.
Там добавили, что "к сожалению, все попытки хоть как-то разрешить данный вопрос американской стороной игнорировались".
"Что касается вопроса о возможности осуществления каких-либо обменов осужденными в России и США, то какие-либо официальные предложения Вашингтона на этот счет в МИД России не поступали", - заключили в российском МИД.
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Майк ПомпеоСергей ЛавровСовет ЕвропыПол УиланВиктор БутСШАВ мире
 
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