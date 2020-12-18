Россия не получала предложений об обмене заключенными, заявили в МИД
17:09 18.12.2020 (обновлено: 17:18 18.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными в этих странах, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее в СМИ появилась информация об обмене в ближайшие месяцы осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. По некоторым данным Уилана должны обменять на осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.
Отвечая на просьбу РИА Новости в МИД России сообщили, что "вопрос о возвращении на Родину приговоренных в США к заключению российских граждан неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России".
"В этих целях не раз предлагали Вашингтону рассмотреть процедуру задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных", - добавили там.
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"Ранее в марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял устное послание в адрес государственного секретаря США Майка Помпео, в котором содержался призыв к американским властям освободить отбывающих наказание в США российских граждан по гуманитарным соображениям ввиду распространения COVID-19", - напомнили в министерстве.
Там добавили, что "к сожалению, все попытки хоть как-то разрешить данный вопрос американской стороной игнорировались".
"Что касается вопроса о возможности осуществления каких-либо обменов осужденными в России и США, то какие-либо официальные предложения Вашингтона на этот счет в МИД России не поступали", - заключили в российском МИД.
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