https://ria.ru/20201218/oberlender-1589913574.html

Юрист оценил шансы на экстрадицию экс-нациста Оберлендера

Юрист оценил шансы на экстрадицию экс-нациста Оберлендера

Бывшего переводчика гитлеровской зондеркоманды Гельмута Оберлендера могут экстрадировать в случае получения достаточного количества доказательств его... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:20

2020-12-18T15:20

2020-12-18T15:20

гельмут оберлендер

симон визенталь

дмитрий аграновский

германия

канада

ссср

в мире

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бывшего переводчика гитлеровской зондеркоманды Гельмута Оберлендера могут экстрадировать в случае получения достаточного количества доказательств его причастности к зверствам фашистов в СССР, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее прокуратура сообщила, что спустя 48 лет возобновила расследование по уголовному делу о массовых убийствах на Кубани гитлеровским карательным органом "зондеркоманда СС-10". К преступлениям может быть причастен бывший переводчик нацистов 96-летний Гельмут Оберлендер, который фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя."Это преступление без срока давности. Если будет предъявлено достаточное доказательство, я не исключаю экстрадиции Оберлендера практически из любой страны, его могут заочно арестовать. Скажу больше, это расследование как раз сейчас во многом оправданно. Во-первых, действительно необходимо напоминать о преступлениях фашизма. Если с Советским Союзом боялись связываться… то сейчас дошло до того, что и Советский Союз, и Россию пытаются приравнять к фашистской Германии, фальсифицировать историю", - сказал Аграновский.По его словам, возраст Оберлендера может быть смягчающим обстоятельством, но не является основанием для освобождения от ответственности.Недавно 96-летнего Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.

https://ria.ru/20201218/oberlender-1589846898.html

германия

канада

ссср

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гельмут оберлендер, симон визенталь, дмитрий аграновский, германия, канада, ссср, в мире