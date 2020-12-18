Юрист оценил шансы на экстрадицию экс-нациста Оберлендера
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бывшего переводчика гитлеровской зондеркоманды Гельмута Оберлендера могут экстрадировать в случае получения достаточного количества доказательств его причастности к зверствам фашистов в СССР, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее прокуратура сообщила, что спустя 48 лет возобновила расследование по уголовному делу о массовых убийствах на Кубани гитлеровским карательным органом "зондеркоманда СС-10". К преступлениям может быть причастен бывший переводчик нацистов 96-летний Гельмут Оберлендер, который фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.
"Это преступление без срока давности. Если будет предъявлено достаточное доказательство, я не исключаю экстрадиции Оберлендера практически из любой страны, его могут заочно арестовать. Скажу больше, это расследование как раз сейчас во многом оправданно. Во-первых, действительно необходимо напоминать о преступлениях фашизма. Если с Советским Союзом боялись связываться… то сейчас дошло до того, что и Советский Союз, и Россию пытаются приравнять к фашистской Германии, фальсифицировать историю", - сказал Аграновский.
"Во-вторых, те преступления, которые расследовать было очень сложно, например, в 1972 году невозможно было установить какие-то моменты, связанные с оружием или следами крови, то сейчас всё намного проще, потому что аппаратура шагнула вперёд, так что я вижу в этом большой практический смысл", - добавил собеседник агентства.
По его словам, возраст Оберлендера может быть смягчающим обстоятельством, но не является основанием для освобождения от ответственности.
Недавно 96-летнего Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
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Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
2 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
3 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
4 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
5 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
1 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
2 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
3 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
4 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
5 из 5
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю