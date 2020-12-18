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Архивные документы подтвердили участие Оберлендера в казнях на юге СССР
Архивные документы подтвердили участие Оберлендера в казнях на юге СССР
Бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер, подозреваемый СК РФ в причастности к расстрелу 27 тысяч человек под Ростовом-на-Дону в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:25
2020-12-18T10:47
гельмут оберлендер
симон визенталь
генеральная прокуратура рф
германия
ссср
украина
происшествия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер, подозреваемый СК РФ в причастности к расстрелу 27 тысяч человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году, участвовал в казнях и в других местах, в том числе в районе Таганрога и Краснодара.Это следует из материалов управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среди них выписки из уголовного дела в отношении уроженцев различных областей СССР Адольфа Райле, Отто Нюренберга, Луки Бема, Севастьяна Рихмайера и Андрея Циммермана, служивших переводчиками в зондеркоманде СС-10А и расстрелянных в 1961 году.В частности, один допрашиваемый рассказал, что в составе зондеркоманды в августе 1942 года прибыл в Краснодар."Примерно в ноябре 1942 года на автомашинах под руководством начальника команды оберштурмбаннфюрера Кристмана в числе 10-15 работников: Кристмана, Нойкойфера, Юргенса, Швайгерта Вилли, переводчиков Оберлендера, Литих, Кооп, Райле Адольфа (неточно) и других, фамилии которых не помню, выезжали в станицу Крымскую, где казнили через повешение трех советских партизан", - говорится в показаниях.Особое место в показаниях тех пособников карателей занимает рассказ об убийстве зондеркомандой в том же году пациентов детской психиатрической больницы в "душегубках"."Детям не было сказано, что их ожидает смерть... Так как дети не могли самостоятельно двигаться, то их подносили к машине, где одна женщина из обслуживающего персонала укладывала их рядом друг с другом. Так как не хватало места, то детей старшего возраста бросали друг на друга. Дети плакали, так же плакал и обслуживающий персонал, который их выносил. Кто оказывал сопротивление, того силой заталкивали в машину", - рассказывал на допросе Лука Бем.В пятницу Генпрокуратура сообщила, что спустя 48 лет возобновила расследование зверств зондеркоманды на Кубани и в Ростовской области, к которым может быть причастен Оберлендер.В ходе предыдущего расследования, которое вел КГБ СССР, выяснилось, что в 1941-43 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и сотнями умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках". Преступления зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области.Еще в советское время материалы о преступлениях были переданы ФРГ, а ряд виновных получили сроки, в том числе начальник зондеркоманды Курт Кристман. В отношении еще трех участников зондеркоманды уголовные дела были закрыты "по различным основаниям". В итоге, в 1972 году расследование этого дела в СССР было приостановлено "в связи с неустановлением иных лиц, причастных к злодеяниям".Возобновить следствие решили в связи с тем, что выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды - Оберлендера.Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.Недавно 96-летнего Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.
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гельмут оберлендер, симон визенталь, генеральная прокуратура рф, германия, ссср, украина, происшествия

Архивные документы подтвердили участие Оберлендера в казнях на юге СССР

10:25 18.12.2020 (обновлено: 10:47 18.12.2020)
 
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер, подозреваемый СК РФ в причастности к расстрелу 27 тысяч человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году, участвовал в казнях и в других местах, в том числе в районе Таганрога и Краснодара.
Это следует из материалов управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среди них выписки из уголовного дела в отношении уроженцев различных областей СССР Адольфа Райле, Отто Нюренберга, Луки Бема, Севастьяна Рихмайера и Андрея Циммермана, служивших переводчиками в зондеркоманде СС-10А и расстрелянных в 1961 году.
В частности, один допрашиваемый рассказал, что в составе зондеркоманды в августе 1942 года прибыл в Краснодар.
"Примерно в ноябре 1942 года на автомашинах под руководством начальника команды оберштурмбаннфюрера Кристмана в числе 10-15 работников: Кристмана, Нойкойфера, Юргенса, Швайгерта Вилли, переводчиков Оберлендера, Литих, Кооп, Райле Адольфа (неточно) и других, фамилии которых не помню, выезжали в станицу Крымскую, где казнили через повешение трех советских партизан", - говорится в показаниях.
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Особое место в показаниях тех пособников карателей занимает рассказ об убийстве зондеркомандой в том же году пациентов детской психиатрической больницы в "душегубках".
"Детям не было сказано, что их ожидает смерть... Так как дети не могли самостоятельно двигаться, то их подносили к машине, где одна женщина из обслуживающего персонала укладывала их рядом друг с другом. Так как не хватало места, то детей старшего возраста бросали друг на друга. Дети плакали, так же плакал и обслуживающий персонал, который их выносил. Кто оказывал сопротивление, того силой заталкивали в машину", - рассказывал на допросе Лука Бем.
В пятницу Генпрокуратура сообщила, что спустя 48 лет возобновила расследование зверств зондеркоманды на Кубани и в Ростовской области, к которым может быть причастен Оберлендер.
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
В ходе предыдущего расследования, которое вел КГБ СССР, выяснилось, что в 1941-43 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и сотнями умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках". Преступления зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области.
Еще в советское время материалы о преступлениях были переданы ФРГ, а ряд виновных получили сроки, в том числе начальник зондеркоманды Курт Кристман. В отношении еще трех участников зондеркоманды уголовные дела были закрыты "по различным основаниям". В итоге, в 1972 году расследование этого дела в СССР было приостановлено "в связи с неустановлением иных лиц, причастных к злодеяниям".
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Возобновить следствие решили в связи с тем, что выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды - Оберлендера.
Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.
Недавно 96-летнего Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюМатериалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Материалы ФСБ в отношении экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
 
Гельмут ОберлендерСимон ВизентальГенеральная прокуратура РФГерманияСССРУкраинаПроисшествия
 
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