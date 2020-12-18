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Додон заявил, что создание нестабильности в СНГ направлено против России
Додон заявил, что создание нестабильности в СНГ направлено против России
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что дестабилизация ситуации в странах Содружества Независимых Государств и создание очагов... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:33
2020-12-18T13:33
россия
игорь додон
снг
узбекистан
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что дестабилизация ситуации в странах Содружества Независимых Государств и создание очагов нестабильности на этой территории направлено против России.В пятницу в онлайн-режиме проходит саммит глав государств Содружества под председательством Узбекистана.По его словам, было бы наивно полагать, что в 2021 году "давление и подрывное действие на постсоветском пространстве ослабятся"."Чтобы справиться с политическими вызовами, нам, как никогда, нужно держаться вместе, наши страны и народы обязаны это сделать - по отдельности мы не справимся с угрозами", - уверен президент.
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россия, игорь додон, снг, узбекистан, молдавия, в мире

Додон заявил, что создание нестабильности в СНГ направлено против России

13:33 18.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что дестабилизация ситуации в странах Содружества Независимых Государств и создание очагов нестабильности на этой территории направлено против России.
В пятницу в онлайн-режиме проходит саммит глав государств Содружества под председательством Узбекистана.

"В уходящем году подтвердились опасения, которые мы не раз высказывали – прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание в его пространстве очагов нестабильности, она нацелена в основном против нашего основного стратегического партнера – Российской Федерации", - утверждает Додон.

По его словам, было бы наивно полагать, что в 2021 году "давление и подрывное действие на постсоветском пространстве ослабятся".
"Чтобы справиться с политическими вызовами, нам, как никогда, нужно держаться вместе, наши страны и народы обязаны это сделать - по отдельности мы не справимся с угрозами", - уверен президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
13:04
Путин назвал попытки вмешательства в дела стран СНГ серьезным вызовом
 
РоссияИгорь ДодонСНГУзбекистанМолдавияВ мире
 
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