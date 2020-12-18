https://ria.ru/20201218/nestabilnost-1589888907.html

Додон заявил, что создание нестабильности в СНГ направлено против России

Додон заявил, что создание нестабильности в СНГ направлено против России

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что дестабилизация ситуации в странах Содружества Независимых Государств и создание очагов... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:33

2020-12-18T13:33

2020-12-18T13:33

россия

игорь додон

снг

узбекистан

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что дестабилизация ситуации в странах Содружества Независимых Государств и создание очагов нестабильности на этой территории направлено против России.В пятницу в онлайн-режиме проходит саммит глав государств Содружества под председательством Узбекистана.По его словам, было бы наивно полагать, что в 2021 году "давление и подрывное действие на постсоветском пространстве ослабятся"."Чтобы справиться с политическими вызовами, нам, как никогда, нужно держаться вместе, наши страны и народы обязаны это сделать - по отдельности мы не справимся с угрозами", - уверен президент.

https://ria.ru/20201218/vmeshatelstvo-1589881075.html

россия

узбекистан

молдавия

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россия, игорь додон, снг, узбекистан, молдавия, в мире