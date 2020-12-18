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Байден выбрал представителя коренной национальности на пост главы МВД
Байден выбрал представителя коренной национальности на пост главы МВД
Избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, выдвинутых в его будущий кабинет, о которых ранее сообщали СМИ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T04:47
2020-12-18T04:47
вашингтон
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, выдвинутых в его будущий кабинет, о которых ранее сообщали СМИ.Так, в министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности - конгрессвумэн Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей седы. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.
https://ria.ru/20201217/amerika-1589563337.html
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вашингтон, джо байден, мичиган, сша, в мире

Байден выбрал представителя коренной национальности на пост главы МВД

04:47 18.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, выдвинутых в его будущий кабинет, о которых ранее сообщали СМИ.
Так, в министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности - конгрессвумэн Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.
Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей седы. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.
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