https://ria.ru/20201218/naznacheniya-1589826655.html

Байден выбрал представителя коренной национальности на пост главы МВД

Байден выбрал представителя коренной национальности на пост главы МВД

Избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, выдвинутых в его будущий кабинет, о которых ранее сообщали СМИ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T04:47

2020-12-18T04:47

2020-12-18T04:47

вашингтон

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, выдвинутых в его будущий кабинет, о которых ранее сообщали СМИ.Так, в министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности - конгрессвумэн Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей седы. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.

https://ria.ru/20201217/amerika-1589563337.html

вашингтон

мичиган

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вашингтон, джо байден, мичиган, сша, в мире