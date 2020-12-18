https://ria.ru/20201218/myasnikov-1589914448.html

Мясников возмутился из-за хамской жалобы Путину на врача

Мясников возмутился из-за хамской жалобы Путину на врача

Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился из-за жалобы жителя Мурманской области президенту России Владимиру Путину на врача, якобы неспособного отличить РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:24

2020-12-18T15:24

2020-12-18T16:42

александр мясников (врач)

владимир путин

мурманская область

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился из-за жалобы жителя Мурманской области президенту России Владимиру Путину на врача, якобы неспособного отличить "геморрой от ангины".Мясников отметил, что такие высказывания в адрес врача с 40-летним стажем непозволительны, и призвал автора жалобы извиниться перед оскорбленным им медиком."Это унижение заслуженного доктора (такая преданность профессии вызывает уважение), это унижение самого звания российского врача и это унижение президента, который вынужден был выслушать этот хамский отзыв", — написал Мясников в своем телеграм-канале.Также он обратился к оскорбленному врачу, призвав ее не обижаться и помнить, что ее работа нужна всем людям, в том числе тем, кто "по скудоумию" делает подобные заявления.Ранее во время пресс-конференции президента России Владимира Путина житель Мурманской области сообщил главе государства, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики — "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

https://ria.ru/20201218/vrach-1589912261.html

мурманская область

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александр мясников (врач), владимир путин, мурманская область, общество