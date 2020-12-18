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75 лет Великой Победы
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Муссолини хотел получить часть СССР после победы нацистов, раскрыли в СВР
Муссолини хотел получить часть СССР после победы нацистов, раскрыли в СВР
Итальянский диктатор Бенито Муссолини рассчитывал после победы нацистской Германии в войне против Советского Союза установить власть над юго-западными районами... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T04:19
2020-12-18T07:52
общество
75 лет великой победы
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
лондон
ссср
италия
адольф гитлер
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Раскрыты планы Муссолини по захвату СССР
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Итальянский диктатор Бенито Муссолини рассчитывал после победы нацистской Германии в войне против Советского Союза установить власть над юго-западными районами СССР и ставил этот вопрос перед Гитлером, но тот уклонялся от конкретного ответа.Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России – они опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 3 декабря 1941 года из Лондона в Москву под оперативным псевдонимом "Вадим" выдающимся разведчиком, резидентом в Великобритании Анатолием Горским. Советской разведке были доступны многие имевшиеся у Лондона материалы о планах Третьего рейха."Муссолини поднял этот вопрос перед Гитлером на последних встречах, но Гитлер уклонялся от прямого ответа. Гитлер ответил, что ничего не может быть решено до завершения кампании. Первейшей необходимостью для Италии сейчас должно быть усиление итальянской армии на восточном фронте. Муссолини неохотно обещал послать больше войск на восточный фронт для того, чтобы во всяком случае иметь определенные притязания на территории", - добавлял резидент.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
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общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, лондон, ссср, италия, адольф гитлер, бенито муссолини

Муссолини хотел получить часть СССР после победы нацистов, раскрыли в СВР

04:19 18.12.2020 (обновлено: 07:52 18.12.2020)
 
© AP Photo / FILEАдольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год
Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / FILE
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Итальянский диктатор Бенито Муссолини рассчитывал после победы нацистской Германии в войне против Советского Союза установить власть над юго-западными районами СССР и ставил этот вопрос перед Гитлером, но тот уклонялся от конкретного ответа.
Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России – они опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Среди обнародованных документов – шифртелеграмма, направленная 3 декабря 1941 года из Лондона в Москву под оперативным псевдонимом "Вадим" выдающимся разведчиком, резидентом в Великобритании Анатолием Горским. Советской разведке были доступны многие имевшиеся у Лондона материалы о планах Третьего рейха.
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
Рассекреченный документ разведки
"Косвенным путем получено подтверждение от крупного итальянского чиновника, что Муссолини имеет в виду после уничтожения России получить специальные права на установление итальянского протектората на Юго-Западе России", - сообщал Горский.
"Муссолини поднял этот вопрос перед Гитлером на последних встречах, но Гитлер уклонялся от прямого ответа. Гитлер ответил, что ничего не может быть решено до завершения кампании. Первейшей необходимостью для Италии сейчас должно быть усиление итальянской армии на восточном фронте. Муссолини неохотно обещал послать больше войск на восточный фронт для того, чтобы во всяком случае иметь определенные притязания на территории", - добавлял резидент.
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 13:33
Историк рассказал о самом проблемном союзнике нацистской Германии
 
75 лет Великой ПобедыОбществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЛондонСССРИталияАдольф ГитлерБенито Муссолини
 
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