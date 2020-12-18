https://ria.ru/20201218/mozg-1589864095.html

Ученые выяснили, с чем связаны повреждения мозга при COVID-19

Ученые выяснили, с чем связаны повреждения мозга при COVID-19

Американские ученые выяснили, что спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2 может проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. В этом авторы видят... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:00

2020-12-18T12:00

2020-12-18T12:00

наука

коронавирус covid-19

нейрофизиология

биология

здоровье

сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2 может проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. В этом авторы видят причину возникновения изменений в головном мозге при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.Появляется все больше доказательств того, что люди с COVID-19 страдают от когнитивных нарушений, таких как мозговой туман, усталость, головные боли, судороги, а иногда и инсульты.Исследователи из Медицинской школы Университета штата Вашингтон вместе с коллегами из Гериатрического научно-образовательного и клинического центра ветеранов Системы здравоохранения Пьюджет-Саунд в Сиэтле экспериментально обнаружили, что белок-шип коронавируса, который еще называют спайковый белок или S1, может преодолевать гематоэнцефалический барьер у мышей.По мнению авторов, это убедительно свидетельствует о том, что и сам вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может проникать в мозг."Обычно вирус делает то же самое, что и его связывающий белок, — приводятся в пресс-релизе Университета штата Вашингтон слова руководителя исследования профессора Уильяма. Бэнкса (William Banks). — Связывающие белки, такие как S1, обычно сами по себе токсичны для мозга, поскольку они отделяются от вируса, заставляют мозг выделять цитокины и вызывают воспаление".Сильное воспаление, вызванное инфекцией COVID-19, ученые называют цитокиновым штормом. Иммунная система, увидев вирус и его белки, запускает слишком острую обратную реакцию, которая вызывает мозговой туман, усталость и другие когнитивные проблемы.Раньше ученые из лаборатории Бэнкса заметили подобную реакцию на вирус ВИЧ и решили проверить, происходит ли то же самое с SARS CoV-2, и выяснили что белок S1 в SARS-CoV2 и белок gp 120 в ВИЧ-1 действуют одинаково. И тот, и другой — гликопротеины, белки, содержащие много сахаров. Действуя как "руки" своих вирусов, они цепляются за рецепторы клеток и легко связываются с ними."Это было похоже на дежавю", — говорит Бэнкс, сравнивая S1 с gp120. Результаты опытов показали, что спайковый белок коронавируса проникает через гематоэнцефалический барьер, и этим объясняются неврологические осложнения при COVID-19.Преимущественно проникновение происходит через обонятельные луковицы. Авторы считают, что это может быть одной из причин возникновения сложностей с дыханием, которые испытывают пациенты с COVID-19."Мы знаем, что при COVID-19 проблемы с дыханием вызваны инфекцией в легких, но дополнительная причина заключается в том, что вирус проникает в дыхательные центры мозга и вызывает там нарушения", — объясняет ученый.Ученые из лаборатории Бэнкса изучают роль гематоэнцефалического барьера при болезни Альцгеймера, ожирении, диабете, ВИЧ и других вирусных инфекциях. Они предупреждают, что эффекты проникновения вирусов в мозг могут иметь весьма долгосрочный характер, и не стоит к этому относиться легкомысленно.

https://ria.ru/20201028/mozg-1581892030.html

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нейрофизиология, биология, здоровье, сша