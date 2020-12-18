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Протест молдавских фермеров поддержат водители пассажирского транспорта
Протест молдавских фермеров поддержат водители пассажирского транспорта
Водители пассажирского транспорта намерены присоединиться к протесту фермеров в центре Кишинева, поскольку считают, что кабмин должен принять меры по... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:28
2020-12-18T12:28
2020-12-18T12:28
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Водители пассажирского транспорта намерены присоединиться к протесту фермеров в центре Кишинева, поскольку считают, что кабмин должен принять меры по поддержанию разных отраслей экономики, сообщила пресс-служба Ассоциации работодателей автотранспортных операторов Молдавии.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировали движение транспорта в центре Кишинева. Фермеры требовали увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи, и отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Аграрии настаивали, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали возобновить протест 18 декабря."Ассоциация работодателей автотранспортных операторов выражает солидарность с инициированными и проводимыми Национальной федерацией фермеров Молдовы и ее сторонниками акциями протеста. Ассоциация разделяет мнение представителей аграрного сектора о необходимости безотлагательного принятия бюджетных и фискальных мер, направленных на поддержание активности в отраслях экономики", - говорится в заявлении Ассоциации.По данным пресс-службы, в знак солидарности с фермерами 18 декабря колонна автобусов и маршруток приедет к зданию правительства Молдавии. Ассоциация также призывает работодателей в других отраслях, серьезно пострадавших от вызванного пандемией кризиса, присоединиться к протесту, инициированному фермерами.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.
https://ria.ru/20201218/dodon-1589846062.html
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молдавия, кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости.
Водители пассажирского транспорта намерены присоединиться к протесту фермеров в центре Кишинева
, поскольку считают, что кабмин должен принять меры по поддержанию разных отраслей экономики, сообщила пресс-служба Ассоциации работодателей автотранспортных операторов Молдавии
.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировали движение транспорта в центре Кишинева. Фермеры требовали увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи, и отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Аграрии настаивали, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали возобновить протест 18 декабря.
"Ассоциация работодателей автотранспортных операторов выражает солидарность с инициированными и проводимыми Национальной федерацией фермеров Молдовы и ее сторонниками акциями протеста. Ассоциация разделяет мнение представителей аграрного сектора о необходимости безотлагательного принятия бюджетных и фискальных мер, направленных на поддержание активности в отраслях экономики", - говорится в заявлении Ассоциации.
По данным пресс-службы, в знак солидарности с фермерами 18 декабря колонна автобусов и маршруток приедет к зданию правительства Молдавии. Ассоциация также призывает работодателей в других отраслях, серьезно пострадавших от вызванного пандемией кризиса, присоединиться к протесту, инициированному фермерами.
Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.