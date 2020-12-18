https://ria.ru/20201218/moldaviya-1589858018.html

Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов в Молдавии

Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:26

2020-12-18T11:26

2020-12-18T11:31

игорь додон

андриан канду

венецианская комиссия

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике.В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ была разрешена. Парламент Молдавии в четверг отменил эти ограничения.Президент напомнил, что в 2018 году он отказался подписывать закон о введении ограничений, из-за чего был временно отстранен от обязанностей. Вместо него тогда документ подписал спикер парламента Андриан Канду. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588760486.html

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игорь додон, андриан канду, венецианская комиссия, молдавия, в мире