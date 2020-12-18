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Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов в Молдавии
Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:26
2020-12-18T11:31
игорь додон
андриан канду
венецианская комиссия
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике.В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ была разрешена. Парламент Молдавии в четверг отменил эти ограничения.Президент напомнил, что в 2018 году он отказался подписывать закон о введении ограничений, из-за чего был временно отстранен от обязанностей. Вместо него тогда документ подписал спикер парламента Андриан Канду. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными.
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игорь додон, андриан канду, венецианская комиссия, молдавия, в мире

Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов в Молдавии

11:26 18.12.2020 (обновлено: 11:31 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ была разрешена. Парламент Молдавии в четверг отменил эти ограничения.

"Я подписал важный закон. Речь идет о законе о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг Республики Молдова. Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей̆ российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено," - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент напомнил, что в 2018 году он отказался подписывать закон о введении ограничений, из-за чего был временно отстранен от обязанностей. Вместо него тогда документ подписал спикер парламента Андриан Канду. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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