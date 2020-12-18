https://ria.ru/20201218/mishustin-1589908485.html
Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье
Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:01
2020-12-18T15:01
2020-12-18T15:03
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по рекультивации к 2024 году мусорных полигонов, сообщила пресс-служба правительства."Андрей Воробьёв доложил председателю правительства о планах по ликвидации до конца года всех городских свалок на территории Подмосковья и по рекультивации к 2024 году всех закрытых в регионе мусорных полигонов", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, как сообщает кабмин, Мишустин и Воробьёв затронули тему реализации крупных проектов в сфере дорожного строительства, включая ЦКАД и строительство трассы М-12 Москва – Казань.
https://ria.ru/20201202/svalki-1587333551.html
москва
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), михаил мишустин, общество