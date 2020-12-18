https://ria.ru/20201218/mishustin-1589908485.html

Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье

Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:01

2020-12-18T15:01

2020-12-18T15:03

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по рекультивации к 2024 году мусорных полигонов, сообщила пресс-служба правительства."Андрей Воробьёв доложил председателю правительства о планах по ликвидации до конца года всех городских свалок на территории Подмосковья и по рекультивации к 2024 году всех закрытых в регионе мусорных полигонов", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, как сообщает кабмин, Мишустин и Воробьёв затронули тему реализации крупных проектов в сфере дорожного строительства, включая ЦКАД и строительство трассы М-12 Москва – Казань.

https://ria.ru/20201202/svalki-1587333551.html

москва

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), михаил мишустин, общество