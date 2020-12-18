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Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье
Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:01
2020-12-18T15:03
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по рекультивации к 2024 году мусорных полигонов, сообщила пресс-служба правительства."Андрей Воробьёв доложил председателю правительства о планах по ликвидации до конца года всех городских свалок на территории Подмосковья и по рекультивации к 2024 году всех закрытых в регионе мусорных полигонов", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, как сообщает кабмин, Мишустин и Воробьёв затронули тему реализации крупных проектов в сфере дорожного строительства, включая ЦКАД и строительство трассы М-12 Москва – Казань.
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москва
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), михаил мишустин, общество

Воробьев доложил Мишустину о ликвидации свалок в Подмосковье

15:01 18.12.2020 (обновлено: 15:03 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
 Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по ликвидации к концу года всех городских свалок и по рекультивации к 2024 году мусорных полигонов, сообщила пресс-служба правительства.
"Андрей Воробьёв доложил председателю правительства о планах по ликвидации до конца года всех городских свалок на территории Подмосковья и по рекультивации к 2024 году всех закрытых в регионе мусорных полигонов", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, как сообщает кабмин, Мишустин и Воробьёв затронули тему реализации крупных проектов в сфере дорожного строительства, включая ЦКАД и строительство трассы М-12 МоскваКазань.
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 13:43Ленинградская область
Власти Ленобласти активизировали работу по ликвидации незаконных свалок
 
Андрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил МишустинОбщество
 
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