https://ria.ru/20201218/mishustin-1589878225.html
Мишустин поручил Силуанову и Котякову проконтролировать выплаты детям
Мишустин поручил Силуанову и Котякову проконтролировать выплаты детям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минтруда и Минфина Антону Котякову и Антону Силуанову взять под личный контроль ситуацию с новогодними... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:56
2020-12-18T12:56
2020-12-18T12:56
михаил мишустин
антон силуанов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минтруда и Минфина Антону Котякову и Антону Силуанову взять под личный контроль ситуацию с новогодними выплатами на детей.В четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей. В Минфине РФ сообщили, что такие предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей. Те семьи, которым уже направляли в этом году дополнительные детские выплаты, получат новогодние 5 тысяч рублей автоматически."Прошу министра труда Антона Олеговича Котякова и министра финансов Антона Германовича Силуанова взять на личный контроль ситуацию с новогодними выплатами, работа должна вестись четко и без сбоев", - сказал Мишутин на оперативном совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20201218/mishustin-1589868071.html
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михаил мишустин, антон силуанов, владимир путин, общество