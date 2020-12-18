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Мишустин рассказал о средствах на выплаты семьям с детьми до семи лет
Мишустин рассказал о средствах на выплаты семьям с детьми до семи лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал два документа по финансированию выплат для семей с детьми до восьми лет, объем средств составит более... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:16
2020-12-18T12:16
2020-12-18T12:26
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михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал два документа по финансированию выплат для семей с детьми до восьми лет, объем средств составит более 70 миллиардов рублей."Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Он отметил, что выплата затронет почти 15 миллионов детей. "Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки, как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году", - добавил он.
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщил, что подписал два документа по финансированию выплат для семей с детьми до восьми лет, объем средств составит более 70 миллиардов рублей.
"Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что выплата затронет почти 15 миллионов детей. "Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки, как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году", - добавил он.