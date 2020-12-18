https://ria.ru/20201218/migranty-1589459036.html

Международный день мигрантов

Международный день мигрантов

Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T00:34

2020-12-18T00:34

2020-12-18T00:34

международный день мигранта

справки

в мире

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Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря.В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000 года.В результате глобализации и достижений в области связи и транспорта все сильнее активизируются процессы международной миграции. Многим развитым и динамично развивающимся странам требуются трудящиеся-мигранты для заполнения тех рабочих мест, от которых за предлагаемую заработную плату отказывается местное население. Рост спроса объясняется также старением населения, т.к. возникает дефицит рабочей силы по отношению к иждивенцам. Уровень образования молодого поколения повышается, и лишь немногие из них соглашаются на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу.Результатом миграции может быть сокращение зарплаты или рост уровня безработицы среди неквалифицированных работников в развитых странах, многие из которых сами являются мигрантами, прибывшими с предыдущими волнами миграции. Однако большинство мигрантов дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними. Берясь за работу, которая, может быть не выполнена или потребует более высоких затрат, мигранты позволяют местному населению заниматься другим, более производительным и высокооплачиваемым трудом. Они также заняты на работах, которые могли бы быть переданы на внешний подряд. Вливаясь в ряды рабочей силы и увеличивая число потребителей, а также демонстрируя свои предпринимательские способности, мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах.Непредсказуемость, чрезвычайность и сложность задач, связанных с процессом миграции, требуют слаженных действий и сотрудничества между регионами и странами. Организация Объединенных Наций играет активную роль в этой области, способствуя построению диалога и взаимодействия между странами и регионами, а также поощряя обмен опытом и расширение возможностей в сфере сотрудничества.10 декабря 2018 года на Межправительственной конференции в Марракеше (Марокко), представители 164 государств одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере.17 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. В тексте документа говорится, что он "направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции". Кроме того, документ предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для безопасного и достойного возвращения.По данным доклада Международной организацией по миграции (2020), численность мигрантов в 2019 году составляла 272 миллиона человек, это на 119 миллионов больше, чем в 1990 году (153 миллиона) и более чем в три раза превышает численность мигрантов в 1970 году (84 миллиона). Более 60% мигрантов приняли Европа и Азия – 82 миллионов и 84 миллиона мигрантов соответственно. Далее следует Северная Америка с почти 59 миллионами международных мигрантов (22%), Африка – 10%, Латинская Америка и Карибский бассейн – 4% и Океания – 3%. В пятерку ведущих принимающих мигрантов стран входят: США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Великобритания. Основными странами, из которых осуществляется международная миграция, являются Индия, Мексика, Китай, Россия, Сирия. В ноябре 2020 года Международная организация по миграции (МОМ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН выпустили совместный доклад, в котором проанализировали последствия пандемии COVID-19 для мигрантов, семей, полагающихся на денежные переводы из-за рубежа, и беженцев. В докладе отмечается, что в условиях пандемии, карантина и принятых властями стран ограничительных мер миллионы мигрантов потеряли работу. При этом большинство из них трудилось в неформальном секторе, и у них нет никакой социальной защиты. У многих мигрантов сейчас нет денег даже на самое необходимое и нет возможности помогать своим семьям.По данным Всемирного банка, объемы денежных переводов в страны со средним и низким уровнем дохода к 2021 году сократятся на 14%. А на денежные трансферы полагается каждый девятый житель планеты – это 800 миллионов человек. В ВПП прогнозируют, что к концу 2021 года число голодающих людей в мире может увеличиться на 33 миллиона. Сейчас от голода страдает около 690 миллионов человек.Авторы доклада отмечают, что спад российской экономики (по данным Центробанка, по итогам года он составит 4%), куда в поисках работы стекаются мигранты со всего постсоветского пространства, неизбежно скажется на экономике стран СНГ. По данным Банка России, объем личных переводов из России в другие страны СНГ в первом квартале 2020 года снизился на 8% в годовом выражении, до 2,69 миллиарда долларов, наибольшее сокращение наблюдалось по переводам в Казахстан и Таджикистан.По данным регулятора, личные переводы из России в Казахстан в январе-марте 2020 года упали на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 60 миллионов долларов. На втором месте по падению переводов из России находится Таджикистан, в который перевели 453 миллиона долларов, что на 19,4% ниже показателя первого квартала 2019 года. Тройку антилидеров замкнула Армения, за первые три месяца 2020 года в страну было переведено на 16,2% меньше средств – 181 миллион долларов. Значительно упали переводы в Молдавию – на 14,7%, до 110 миллионов долларов, в Киргизию – на 9,2%, до 494 миллионов, а также в Белоруссию – на 5,4%, до 122 миллионов. После снятия властями РФ ряда ограничений из-за пандемии коронавируса экономическая активность стала восстанавливаться. Это положительно отразилось и на трудовых мигрантах. Начался рост денежных переводов в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. В частности, объем перечислений из России в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан в мае-июне 2020 года вырос примерно на 25% по каждой стране по сравнению с периодом за март-апрель. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день мигранта, справки, в мире