https://ria.ru/20201130/vvp-1586994704.html

Центробанк спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года

Центробанк спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года

Спад российской экономики по итогам текущего года будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 года возобновится восстановительный рост, говорится в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:27

2020-11-30T16:27

2020-11-30T16:27

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спад российской экономики по итогам текущего года будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 года возобновится восстановительный рост, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.По прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП России снизится на 4-5%, при этом в следующем году экономика покажет рост - на 3-4%.При этом произошедшее ухудшение эпидемической ситуации продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как во втором квартале 2020 года, добавил регулятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/vvp-1584469618.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика