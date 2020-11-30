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Центробанк спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года
Центробанк спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года
Спад российской экономики по итогам текущего года будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 года возобновится восстановительный рост, говорится в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:27
2020-11-30T16:27
2020-11-30T16:27
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спад российской экономики по итогам текущего года будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 года возобновится восстановительный рост, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.По прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП России снизится на 4-5%, при этом в следующем году экономика покажет рост - на 3-4%.При этом произошедшее ухудшение эпидемической ситуации продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как во втором квартале 2020 года, добавил регулятор.
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центральный банк рф (цб рф), экономика