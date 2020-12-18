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Microsoft опровергла сообщения о взломе продуктов компании
Microsoft опровергла сообщения о взломе продуктов компании
Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что продукты компании не пострадали при хакерской атаке в США. Его сообщение приводит газета New York Times. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:40
2020-12-18T04:34
вашингтон
дмитрий песков
сша
в мире
кибератаки
microsoft corporation
технологии
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что продукты компании не пострадали при хакерской атаке в США. Его сообщение приводит газета New York Times.Ранее СМИ сообщали, что целый ряд американских министерств и ведомств подверглись кибератаке. Рейтер со ссылкой на источники отмечал, что Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как пояснили собеседники агентства, в дальнейшем для взлома других объектов злоумышленники применили продукты пострадавшей компании.В свою очередь глава отдела по коммуникациям компании Фрэнк Шоу заявил, что компания активно ищет следы атаки, поскольку Microsoft была клиентом пострадавшей фирмы SolarWinds, вредоносный код от которой удалось обнаружить и удалить."Мы не нашли свидетельств доступа к производственным сервисам или данным пользователей. Расследования продолжаются, они не установили абсолютно никаких сведений о том, чтобы наши системы были использованы, чтобы атаковать других", — заявил Шоу.Власти Соединенных Штатов считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, как пишет Politico, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва здесь не при чем.
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сша
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вашингтон, дмитрий песков, сша, в мире, кибератаки, microsoft corporation, технологии

Microsoft опровергла сообщения о взломе продуктов компании

03:40 18.12.2020 (обновлено: 04:34 18.12.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что продукты компании не пострадали при хакерской атаке в США. Его сообщение приводит газета New York Times.
Ранее СМИ сообщали, что целый ряд американских министерств и ведомств подверглись кибератаке. Рейтер со ссылкой на источники отмечал, что Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как пояснили собеседники агентства, в дальнейшем для взлома других объектов злоумышленники применили продукты пострадавшей компании.

"У нас нет подтверждений этому. <...> Мы хотим заверить наших клиентов, что мы не обнаружили каких-либо уязвимостей наших продуктов или облачных сервисов в рамках этих расследований", — сказал Смит.

В свою очередь глава отдела по коммуникациям компании Фрэнк Шоу заявил, что компания активно ищет следы атаки, поскольку Microsoft была клиентом пострадавшей фирмы SolarWinds, вредоносный код от которой удалось обнаружить и удалить.
"Мы не нашли свидетельств доступа к производственным сервисам или данным пользователей. Расследования продолжаются, они не установили абсолютно никаких сведений о том, чтобы наши системы были использованы, чтобы атаковать других", — заявил Шоу.
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СМИ: объектом кибератаки в США стала секретная лаборатория в Лос-Аламосе
Власти Соединенных Штатов считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, как пишет Politico, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва здесь не при чем.
 
ВашингтонДмитрий ПесковСШАВ мирекибератакиMicrosoft CorporationТехнологии
 
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