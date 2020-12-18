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Рейтер: массовая хакерская атака привела к заражению продуктов Microsoft
Рейтер: массовая хакерская атака привела к заражению продуктов Microsoft
Массовая хакерская атака в США привела к заражению продуктов корпорации Microsoft, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T01:54
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дмитрий песков
москва
технологии
кибератаки
microsoft corporation
сша
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Массовая хакерская атака в США привела к заражению продуктов корпорации Microsoft, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее СМИ сообщали, что целый ряд американских министерств и ведомств подверглись кибератаке.По данным агентства, Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как отмечают источники, в дальнейшем для взлома других объектов злоумышленники применили продукты пострадавшей компании.Власти Соединенных Штатов считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, как пишет Politico, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности,.Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва здесь не при чем.
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дмитрий песков, москва, технологии, кибератаки, microsoft corporation, сша, в мире

Рейтер: массовая хакерская атака привела к заражению продуктов Microsoft

01:54 18.12.2020 (обновлено: 04:00 18.12.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Массовая хакерская атака в США привела к заражению продуктов корпорации Microsoft, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщали, что целый ряд американских министерств и ведомств подверглись кибератаке.
По данным агентства, Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как отмечают источники, в дальнейшем для взлома других объектов злоумышленники применили продукты пострадавшей компании.
Власти Соединенных Штатов считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, как пишет Politico, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности,.
Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва здесь не при чем.
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