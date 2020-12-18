https://ria.ru/20201218/microsoft-1589821871.html

Рейтер: массовая хакерская атака привела к заражению продуктов Microsoft

Рейтер: массовая хакерская атака привела к заражению продуктов Microsoft

Массовая хакерская атака в США привела к заражению продуктов корпорации Microsoft, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T01:54

2020-12-18T01:54

2020-12-18T04:00

дмитрий песков

москва

технологии

кибератаки

microsoft corporation

сша

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Массовая хакерская атака в США привела к заражению продуктов корпорации Microsoft, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее СМИ сообщали, что целый ряд американских министерств и ведомств подверглись кибератаке.По данным агентства, Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как отмечают источники, в дальнейшем для взлома других объектов злоумышленники применили продукты пострадавшей компании.Власти Соединенных Штатов считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, как пишет Politico, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности,.Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва здесь не при чем.

https://ria.ru/20201218/laboratoriya-1589820332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, технологии, кибератаки, microsoft corporation, сша, в мире