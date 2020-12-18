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https://ria.ru/20201218/mh17-1589936543.html
Рассмотрение по существу дела MH17 начнется 7 июня 2021 года
Рассмотрение по существу дела MH17 начнется 7 июня 2021 года
Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года начнет рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, сообщили в инстанции. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:05
2020-12-18T17:05
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
mh17. расследование
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года начнет рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, сообщили в инстанции."Если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнет рассматривать по существу дело MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - говорится в сообщении окружного суда Гааги.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201130/ukraina-1587067276.html
https://ria.ru/20201113/mh17-1584564923.html
украина
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бук (зенитный ракетный комплекс), украина, mh17. расследование, нидерланды, в мире

Рассмотрение по существу дела MH17 начнется 7 июня 2021 года

17:05 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года начнет рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, сообщили в инстанции.
"Если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнет рассматривать по существу дело MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - говорится в сообщении окружного суда Гааги.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 22:35
Украина заявила о получении доступа к делу MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:49
Видео с показаниями россиянина Пулатова приобщили к делу по MH17
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
Бук (зенитный ракетный комплекс)УкраинаMH17. РасследованиеНидерландыВ мире
 
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