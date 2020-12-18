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Мурманский губернатор объяснил вопрос врача на пресс-конференции Путина
Мурманский губернатор объяснил вопрос врача на пресс-конференции Путина
Сотрудница мурманской Кольской центральной районной больницы (ЦРБ), которая в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пожаловалась, что медики... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:10
2020-12-18T13:10
2020-12-18T13:14
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудница мурманской Кольской центральной районной больницы (ЦРБ), которая в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пожаловалась, что медики якобы не получили выплаты за работу с COVID, имела в виду, что надо расширить перечень людей, которые эти выплаты получают, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис."В моем с ней разговоре она пояснила, что она не это имела в виду, что не получают. Она имела в виду, что надо бы расширить перечень людей. Мы с ней поговорили вчера хорошо. Она сама сказала, что нет, она не имела в виду, что не получают выплаты", - сказал Чибис в эфире "Первого канала".Как отметил губернатор, тема выплат и материального обеспечения медработников находится на особом контроле."Мы вчера это все оперативно проверили. Конечно, если вдруг в системе здравоохранения мы увидим, что есть какое-то нарушение чьих-то прав, конечно, мы это все поправим", - заявил глава региона.Ранее министр здравоохранения Дмитрий Панычев побывал в больнице Колы и сам разобрался в ситуации. По его словам, с ноября женщина, отправившая жалобу Путину, получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.В четверг в ходе пресс-конференции с главой государства волонтёр в колл-центре зачитала обращение сотрудницы Кольской ЦРБ Мурманской области, которая пожаловалась на то, что ни разу с начала пандемии медики не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, здоровье - общество, владимир путин, мурманская область, общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Сотрудница мурманской Кольской центральной районной больницы (ЦРБ), которая в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
пожаловалась, что медики якобы не получили выплаты за работу с COVID, имела в виду, что надо расширить перечень людей, которые эти выплаты получают, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис
.
"В моем с ней разговоре она пояснила, что она не это имела в виду, что не получают. Она имела в виду, что надо бы расширить перечень людей. Мы с ней поговорили вчера хорошо. Она сама сказала, что нет, она не имела в виду, что не получают выплаты", - сказал Чибис в эфире "Первого канала".
Как отметил губернатор, тема выплат и материального обеспечения медработников находится на особом контроле.
"Мы вчера это все оперативно проверили. Конечно, если вдруг в системе здравоохранения мы увидим, что есть какое-то нарушение чьих-то прав, конечно, мы это все поправим", - заявил глава региона.
Ранее министр здравоохранения Дмитрий Панычев побывал в больнице Колы и сам разобрался в ситуации. По его словам, с ноября женщина, отправившая жалобу Путину, получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.
В четверг в ходе пресс-конференции с главой государства волонтёр в колл-центре зачитала обращение сотрудницы Кольской ЦРБ Мурманской области
, которая пожаловалась на то, что ни разу с начала пандемии медики не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф