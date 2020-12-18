https://ria.ru/20201218/maski-1589888253.html

Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок

Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок

Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок, которые выбрасывают живущие по соседству здоровые и больные коронавирусом люди, заявил... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:32

2020-12-18T13:32

2020-12-18T13:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240702_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1ed0d90a92d55c78a78f683f759152ca.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок, которые выбрасывают живущие по соседству здоровые и больные коронавирусом люди, заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов.Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин в ходе заседания президиума Совета законодателей задал вопрос представителю Роспотребнадзора, как обращаться с такими отходами, как средства индивидуальной защиты, учитывая, что в одном подъезде могут находиться здоровые и больные коронавируслм люди."Если вы считаете необходимым на законодательном уровне дополнительно этот вопрос предусмотреть, мы с удовольствием принимаем такое предложение и готовы незамедлительно к вам явиться, чтобы дополнительно проработать",- ответил Орлов.Он уточнил, что ВОЗ уже дала разъяснение, что такого рода отходы не являются медицинскими, не представляют опасность. На сайте Роспотребнадзора размещены рекомендации, как следует обращаться с такими отходами.На главной странице раздела "Коронавирус. Информация для граждан" на сайте Роспотребнадзора в части, касающейся утилизации масок, значится только следующее: "Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/maska-1588882711.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество