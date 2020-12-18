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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/maski-1589888253.html
Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок
Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок
Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок, которые выбрасывают живущие по соседству здоровые и больные коронавирусом люди, заявил... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:32
2020-12-18T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок, которые выбрасывают живущие по соседству здоровые и больные коронавирусом люди, заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов.Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин в ходе заседания президиума Совета законодателей задал вопрос представителю Роспотребнадзора, как обращаться с такими отходами, как средства индивидуальной защиты, учитывая, что в одном подъезде могут находиться здоровые и больные коронавируслм люди."Если вы считаете необходимым на законодательном уровне дополнительно этот вопрос предусмотреть, мы с удовольствием принимаем такое предложение и готовы незамедлительно к вам явиться, чтобы дополнительно проработать",- ответил Орлов.Он уточнил, что ВОЗ уже дала разъяснение, что такого рода отходы не являются медицинскими, не представляют опасность. На сайте Роспотребнадзора размещены рекомендации, как следует обращаться с такими отходами.На главной странице раздела "Коронавирус. Информация для граждан" на сайте Роспотребнадзора в части, касающейся утилизации масок, значится только следующее: "Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок

13:32 18.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске
Пятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок, которые выбрасывают живущие по соседству здоровые и больные коронавирусом люди, заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин в ходе заседания президиума Совета законодателей задал вопрос представителю Роспотребнадзора, как обращаться с такими отходами, как средства индивидуальной защиты, учитывая, что в одном подъезде могут находиться здоровые и больные коронавируслм люди.
"Если вы считаете необходимым на законодательном уровне дополнительно этот вопрос предусмотреть, мы с удовольствием принимаем такое предложение и готовы незамедлительно к вам явиться, чтобы дополнительно проработать",- ответил Орлов.
Он уточнил, что ВОЗ уже дала разъяснение, что такого рода отходы не являются медицинскими, не представляют опасность. На сайте Роспотребнадзора размещены рекомендации, как следует обращаться с такими отходами.
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На главной странице раздела "Коронавирус. Информация для граждан" на сайте Роспотребнадзора в части, касающейся утилизации масок, значится только следующее: "Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
 
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