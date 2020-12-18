Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор готов дополнительно проработать вопрос утилизации масок, которые выбрасывают живущие по соседству здоровые и больные коронавирусом люди, заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин в ходе заседания президиума Совета законодателей задал вопрос представителю Роспотребнадзора, как обращаться с такими отходами, как средства индивидуальной защиты, учитывая, что в одном подъезде могут находиться здоровые и больные коронавируслм люди.
"Если вы считаете необходимым на законодательном уровне дополнительно этот вопрос предусмотреть, мы с удовольствием принимаем такое предложение и готовы незамедлительно к вам явиться, чтобы дополнительно проработать",- ответил Орлов.
Он уточнил, что ВОЗ уже дала разъяснение, что такого рода отходы не являются медицинскими, не представляют опасность. На сайте Роспотребнадзора размещены рекомендации, как следует обращаться с такими отходами.
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На главной странице раздела "Коронавирус. Информация для граждан" на сайте Роспотребнадзора в части, касающейся утилизации масок, значится только следующее: "Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы".
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