https://ria.ru/20201218/martirosyan-1589734636.html

Жена Мартиросяна отреагировала на слухи о его романе с Кошкиной

Жена Мартиросяна отреагировала на слухи о его романе с Кошкиной

Жанна Левина-Мартиросян, супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, ответила в Instagram на информацию в ряде СМИ о том, что у ее мужа "роман" с актрисой РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T05:02

2020-12-18T05:02

2020-12-18T15:12

жанна левина-мартиросян

павел деревянко

тимур батрутдинов

семен слепаков

знаменитости

звезды

гарик харламов (игорь)

шоубиз

яна кошкина

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жанна Левина-Мартиросян, супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, ответила в Instagram на информацию в ряде СМИ о том, что у ее мужа "роман" с актрисой Яной Кошкиной. Писательница и телеведущая в шуточной форме обратилась к журналистам из желтой прессы и поинтересовалась, почему они в своих "сказках" используют имена только известных личностей и забывают про "не очень известных" (например, о ней)."Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж или Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко — короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной на страницах желтой прессы. А между прочим, у меня в инстаграм 412 тысяч подписчиков, что не мало. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной", — с иронией прокомментировала слухи Жанна Левина-Мартиросян. Супруга юмориста отметила, что "разлучница" — красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да к тому же брюнетка. "Я как раз люблю брюнетов!" — признается она. Свой пост она завершила призывом "не волноваться". "Машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня", — сообщила супруга артиста.Подписчики по достоинству оценили иронию Жанны, причем, одной из первых комментарий оставила Яна Кошкина."Да уже написали бы сразу, что Кошкина живет в отдельном доме со всеми резидентами Comedy", "Жанна, обожаю ваш юмор и остроумие", — присоединились к обсуждению остальные подписчики.

https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жанна левина-мартиросян, павел деревянко, тимур батрутдинов, семен слепаков, знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), яна кошкина, гарик мартиросян