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https://ria.ru/20201218/martirosyan-1589734636.html
Жена Мартиросяна отреагировала на слухи о его романе с Кошкиной
Жена Мартиросяна отреагировала на слухи о его романе с Кошкиной
Жанна Левина-Мартиросян, супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, ответила в Instagram на информацию в ряде СМИ о том, что у ее мужа "роман" с актрисой РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:02
2020-12-18T15:12
жанна левина-мартиросян
павел деревянко
тимур батрутдинов
семен слепаков
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гарик харламов (игорь)
шоубиз
яна кошкина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жанна Левина-Мартиросян, супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, ответила в Instagram на информацию в ряде СМИ о том, что у ее мужа "роман" с актрисой Яной Кошкиной. Писательница и телеведущая в шуточной форме обратилась к журналистам из желтой прессы и поинтересовалась, почему они в своих "сказках" используют имена только известных личностей и забывают про "не очень известных" (например, о ней)."Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж или Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко — короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной на страницах желтой прессы. А между прочим, у меня в инстаграм 412 тысяч подписчиков, что не мало. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной", — с иронией прокомментировала слухи Жанна Левина-Мартиросян. Супруга юмориста отметила, что "разлучница" — красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да к тому же брюнетка. "Я как раз люблю брюнетов!" — признается она. Свой пост она завершила призывом "не волноваться". "Машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня", — сообщила супруга артиста.Подписчики по достоинству оценили иронию Жанны, причем, одной из первых комментарий оставила Яна Кошкина."Да уже написали бы сразу, что Кошкина живет в отдельном доме со всеми резидентами Comedy", "Жанна, обожаю ваш юмор и остроумие", — присоединились к обсуждению остальные подписчики.
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жанна левина-мартиросян, павел деревянко, тимур батрутдинов, семен слепаков, знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), яна кошкина, гарик мартиросян

Жена Мартиросяна отреагировала на слухи о его романе с Кошкиной

05:02 18.12.2020 (обновлено: 15:12 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаШоумен Гарик Мартиросян с супругой Жанной и актриса Яна Кошкина
Шоумен Гарик Мартиросян с супругой Жанной и актриса Яна Кошкина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жанна Левина-Мартиросян, супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, ответила в Instagram на информацию в ряде СМИ о том, что у ее мужа "роман" с актрисой Яной Кошкиной.
Писательница и телеведущая в шуточной форме обратилась к журналистам из желтой прессы и поинтересовалась, почему они в своих "сказках" используют имена только известных личностей и забывают про "не очень известных" (например, о ней).
"Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж или Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко — короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной на страницах желтой прессы. А между прочим, у меня в инстаграм 412 тысяч подписчиков, что не мало. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной", — с иронией прокомментировала слухи Жанна Левина-Мартиросян.
Супруга юмориста отметила, что "разлучница" — красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да к тому же брюнетка. "Я как раз люблю брюнетов!" — признается она.

"Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной на аккаунтах желтой прессы!" — заявила Жанна.

Свой пост она завершила призывом "не волноваться". "Машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня", — сообщила супруга артиста.
Подписчики по достоинству оценили иронию Жанны, причем, одной из первых комментарий оставила Яна Кошкина.
"Юмор спасет мир! Жанна, браво!" — написала "разлучница".
"Да уже написали бы сразу, что Кошкина живет в отдельном доме со всеми резидентами Comedy", "Жанна, обожаю ваш юмор и остроумие", — присоединились к обсуждению остальные подписчики.
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ШоубизЖанна Левина-МартиросянПавел ДеревянкоТимур БатрутдиновСемен СлепаковЗнаменитостизвездыГарик Харламов (Игорь)Яна КошкинаГарик Мартиросян
 
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