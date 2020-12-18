https://ria.ru/20201218/malchik-1589966964.html
Омбудсмен рассказала о семье мальчика, найденного без одежды в Москве
Омбудсмен рассказала о семье мальчика, найденного без одежды в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с мальчиком, найденным полуголым в Москве, что РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:29
2020-12-18T19:29
2020-12-18T19:29
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с мальчиком, найденным полуголым в Москве, что семья благополучная, воспитывает приемных детей.Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения маленького ребенка без верхней одежды и взрослых ранним утром в районе Щелковского шоссе.В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказали РИА Новости, что ребёнок в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам мамы, ребёнок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали. При этом отметили, что семья - благополучная."Мы держим это дело на контроле, знаем, что семья хорошая и благополучная, за детьми ухаживают. В семье несколько приемных детей. Но поскольку сама ситуация случилась, то вместе с социальными службами будем выяснять, нужна ли какая-то помощь и консультация семье для исключения таких ситуаций в будущем", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20201012/rebenok-1579358060.html
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ольга ярославская, москва, происшествия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с мальчиком, найденным полуголым в Москве
, что семья благополучная, воспитывает приемных детей.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения маленького ребенка без верхней одежды и взрослых ранним утром в районе Щелковского шоссе.
В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказали РИА Новости, что ребёнок в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам мамы, ребёнок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали. При этом отметили, что семья - благополучная.
"Мы держим это дело на контроле, знаем, что семья хорошая и благополучная, за детьми ухаживают. В семье несколько приемных детей. Но поскольку сама ситуация случилась, то вместе с социальными службами будем выяснять, нужна ли какая-то помощь и консультация семье для исключения таких ситуаций в будущем", - сказала Ярославская.