https://ria.ru/20201218/malchik-1589874874.html

Найденный без одежды в Москве мальчик находится в больнице

Найденный без одежды в Москве мальчик находится в больнице

Мальчик, найденный полуголым в Москве, находится в больнице, его мать заявила, что ребенок сам вышел из дома ночью, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:42

2020-12-18T12:42

2020-12-18T12:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мальчик, найденный полуголым в Москве, находится в больнице, его мать заявила, что ребенок сам вышел из дома ночью, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения маленького ребенка без верхней одежды и взрослых ранним утром в районе Щелковского шоссе."Сейчас ребёнок в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей для уточнения обстоятельств произошедшего. По словам мамы, ребёнок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали. Мальчика обнаружила полиция", - рассказали в пресс-службе.Там отметили, что семья - благополучная, получает социальную помощь. Сотрудники соцзащиты окажут родителям и мальчику всю необходимую поддержку, в том числе психологическую.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия