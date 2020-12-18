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Найденный без одежды в Москве мальчик находится в больнице
Найденный без одежды в Москве мальчик находится в больнице
Мальчик, найденный полуголым в Москве, находится в больнице, его мать заявила, что ребенок сам вышел из дома ночью, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:42
2020-12-18T12:42
2020-12-18T12:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мальчик, найденный полуголым в Москве, находится в больнице, его мать заявила, что ребенок сам вышел из дома ночью, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения маленького ребенка без верхней одежды и взрослых ранним утром в районе Щелковского шоссе."Сейчас ребёнок в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей для уточнения обстоятельств произошедшего. По словам мамы, ребёнок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали. Мальчика обнаружила полиция", - рассказали в пресс-службе.Там отметили, что семья - благополучная, получает социальную помощь. Сотрудники соцзащиты окажут родителям и мальчику всю необходимую поддержку, в том числе психологическую.
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москва, происшествия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Мальчик, найденный полуголым в Москве
, находится в больнице, его мать заявила, что ребенок сам вышел из дома ночью, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения маленького ребенка без верхней одежды и взрослых ранним утром в районе Щелковского шоссе.
"Сейчас ребёнок в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей для уточнения обстоятельств произошедшего. По словам мамы, ребёнок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали. Мальчика обнаружила полиция", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что семья - благополучная, получает социальную помощь. Сотрудники соцзащиты окажут родителям и мальчику всю необходимую поддержку, в том числе психологическую.