Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Команда советников избранного президента США Джо Байдена ведет подготовку к переговорам с властями Венесуэлы, не выдвигая при этом требование об обязательном уходе президента страны Николаса Мадуро, сообщили агентству Блумберг три анонимных источника, знакомых с ситуацией.
По информации агентства, администрация Байдена намерена требовать проведения "честных и справедливых выборов" в Венесуэле в обмен на облегчение санкционного режима. Советники Байдена проведут оценку существующих санкций, чтобы определить, какие меры необходимо расширить, а какие санкции могут быть сняты, если Мадуро выполнит их требования, сообщили источники. Отмечается, что США намерены консультироваться с международными союзниками.
Агентство отмечает со ссылкой на источники, что с конца ноября команда представителя оппозиции Хуана Гуаидо, которого США ранее признали главой Венесуэлы, пытается договориться о телефонном разговоре с Байденом, но пока безуспешно.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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