https://ria.ru/20201218/maduro-1589897054.html

Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ

Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ

Команда советников избранного президента США Джо Байдена ведет подготовку к переговорам с властями Венесуэлы, не выдвигая при этом требование об обязательном... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:08

2020-12-18T14:08

2020-12-18T14:08

николас мадуро

джо байден

венесуэла

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_b8dc8a018a029b8fe09fd37dd96518d2.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Команда советников избранного президента США Джо Байдена ведет подготовку к переговорам с властями Венесуэлы, не выдвигая при этом требование об обязательном уходе президента страны Николаса Мадуро, сообщили агентству Блумберг три анонимных источника, знакомых с ситуацией.По информации агентства, администрация Байдена намерена требовать проведения "честных и справедливых выборов" в Венесуэле в обмен на облегчение санкционного режима. Советники Байдена проведут оценку существующих санкций, чтобы определить, какие меры необходимо расширить, а какие санкции могут быть сняты, если Мадуро выполнит их требования, сообщили источники. Отмечается, что США намерены консультироваться с международными союзниками.Россия, Китай, Иран и Куба, как ожидается, также сыграют при этом определенную роль, утверждает агентство.Агентство отмечает со ссылкой на источники, что с конца ноября команда представителя оппозиции Хуана Гуаидо, которого США ранее признали главой Венесуэлы, пытается договориться о телефонном разговоре с Байденом, но пока безуспешно.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, джо байден, венесуэла, сша, в мире