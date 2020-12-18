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Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ
Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ
Команда советников избранного президента США Джо Байдена ведет подготовку к переговорам с властями Венесуэлы, не выдвигая при этом требование об обязательном... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:08
2020-12-18T14:08
николас мадуро
джо байден
венесуэла
сша
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Команда советников избранного президента США Джо Байдена ведет подготовку к переговорам с властями Венесуэлы, не выдвигая при этом требование об обязательном уходе президента страны Николаса Мадуро, сообщили агентству Блумберг три анонимных источника, знакомых с ситуацией.По информации агентства, администрация Байдена намерена требовать проведения "честных и справедливых выборов" в Венесуэле в обмен на облегчение санкционного режима. Советники Байдена проведут оценку существующих санкций, чтобы определить, какие меры необходимо расширить, а какие санкции могут быть сняты, если Мадуро выполнит их требования, сообщили источники. Отмечается, что США намерены консультироваться с международными союзниками.Россия, Китай, Иран и Куба, как ожидается, также сыграют при этом определенную роль, утверждает агентство.Агентство отмечает со ссылкой на источники, что с конца ноября команда представителя оппозиции Хуана Гуаидо, которого США ранее признали главой Венесуэлы, пытается договориться о телефонном разговоре с Байденом, но пока безуспешно.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html
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николас мадуро, джо байден, венесуэла, сша, в мире

Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ

14:08 18.12.2020
 
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Команда советников избранного президента США Джо Байдена ведет подготовку к переговорам с властями Венесуэлы, не выдвигая при этом требование об обязательном уходе президента страны Николаса Мадуро, сообщили агентству Блумберг три анонимных источника, знакомых с ситуацией.
По информации агентства, администрация Байдена намерена требовать проведения "честных и справедливых выборов" в Венесуэле в обмен на облегчение санкционного режима. Советники Байдена проведут оценку существующих санкций, чтобы определить, какие меры необходимо расширить, а какие санкции могут быть сняты, если Мадуро выполнит их требования, сообщили источники. Отмечается, что США намерены консультироваться с международными союзниками.
Россия, Китай, Иран и Куба, как ожидается, также сыграют при этом определенную роль, утверждает агентство.
Агентство отмечает со ссылкой на источники, что с конца ноября команда представителя оппозиции Хуана Гуаидо, которого США ранее признали главой Венесуэлы, пытается договориться о телефонном разговоре с Байденом, но пока безуспешно.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 08:00
"Великая победа" Мадуро. Оппозиция совершила главную ошибку
 
Николас МадуроДжо БайденВенесуэлаСШАВ мире
 
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