https://ria.ru/20201218/lokdaun-1589977354.html

В Австрии введут третий локдаун из-за COVID-19

В Австрии введут третий локдаун из-за COVID-19

Австрия с 26 декабря до 18 января переходит на третий жёсткий локдаун из-за коронавируса, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T20:45

2020-12-18T20:45

2020-12-18T20:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

себастьян курц

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570102528_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_53a065a839facea6681a0cbb9bca3526.jpg

ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Австрия с 26 декабря до 18 января переходит на третий жёсткий локдаун из-за коронавируса, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.Жесткий локдаун в Австрии означает, что снова закроется торговля, кроме магазинов первой необходимости и аптек, салоны красоты и парикмахерские, круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября."Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры", - сказал Курц на пресс-конференции.Для выхода из жёсткого локдауна 18 января населению необходимо будет принять участие в бесплатном массовом тестировании, которое пройдёт накануне - 16-17 января. Те, кто этого не сделают, будут вынуждены продолжать жесткий карантин еще неделю, до 24 января, пояснил Курц.Он добавил, что власти Австрии намерены с 18 января открыть рестораны, магазины и торговые центры."Все, кто готов принять участие в тестировании в эти выходные или днями ранее, смогут с 18 января снова пользоваться сферами торговли, культуры, общественного питания, туризма и сферой услуг, предусматривающей близкий контакт с кожей клиента (парикмахерские, салоны красоты - ред.). Для тех, кто не готов проходить тестирование, локдаун будет действовать до 24 января", - сообщил канцлер.Он также анонсировал, что с 18 января на еженедельной основе будет проходить тестирование определенных профессиональных групп. Школы останутся на дистанционном обучении до 17 января.В Австрии еще 3 ноября отменили все мероприятия в культурной и спортивной сферах, то есть закрыли театры, музеи, кино, а также спортивные и танцевальные студии. Музеи открылись 7 декабря, но вновь закроются 26-го.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/vaktsina-1589968999.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян курц, австрия, в мире