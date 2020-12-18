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https://ria.ru/20201218/lokdaun-1589977354.html
В Австрии введут третий локдаун из-за COVID-19
В Австрии введут третий локдаун из-за COVID-19
Австрия с 26 декабря до 18 января переходит на третий жёсткий локдаун из-за коронавируса, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:45
2020-12-18T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
себастьян курц
австрия
в мире
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ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Австрия с 26 декабря до 18 января переходит на третий жёсткий локдаун из-за коронавируса, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.Жесткий локдаун в Австрии означает, что снова закроется торговля, кроме магазинов первой необходимости и аптек, салоны красоты и парикмахерские, круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября."Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры", - сказал Курц на пресс-конференции.Для выхода из жёсткого локдауна 18 января населению необходимо будет принять участие в бесплатном массовом тестировании, которое пройдёт накануне - 16-17 января. Те, кто этого не сделают, будут вынуждены продолжать жесткий карантин еще неделю, до 24 января, пояснил Курц.Он добавил, что власти Австрии намерены с 18 января открыть рестораны, магазины и торговые центры."Все, кто готов принять участие в тестировании в эти выходные или днями ранее, смогут с 18 января снова пользоваться сферами торговли, культуры, общественного питания, туризма и сферой услуг, предусматривающей близкий контакт с кожей клиента (парикмахерские, салоны красоты - ред.). Для тех, кто не готов проходить тестирование, локдаун будет действовать до 24 января", - сообщил канцлер.Он также анонсировал, что с 18 января на еженедельной основе будет проходить тестирование определенных профессиональных групп. Школы останутся на дистанционном обучении до 17 января.В Австрии еще 3 ноября отменили все мероприятия в культурной и спортивной сферах, то есть закрыли театры, музеи, кино, а также спортивные и танцевальные студии. Музеи открылись 7 декабря, но вновь закроются 26-го.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян курц, австрия, в мире

В Австрии введут третий локдаун из-за COVID-19

20:45 18.12.2020
 
© РИА Новости / Филипп БремЖенщина на велосипеде в Вене
Женщина на велосипеде в Вене - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Филипп Брем
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ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Австрия с 26 декабря до 18 января переходит на третий жёсткий локдаун из-за коронавируса, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.
Жесткий локдаун в Австрии означает, что снова закроется торговля, кроме магазинов первой необходимости и аптек, салоны красоты и парикмахерские, круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября.
"Мы решили, что проведем Рождество так, как планировали, но с 26 декабря снова ужесточим меры", - сказал Курц на пресс-конференции.
Для выхода из жёсткого локдауна 18 января населению необходимо будет принять участие в бесплатном массовом тестировании, которое пройдёт накануне - 16-17 января. Те, кто этого не сделают, будут вынуждены продолжать жесткий карантин еще неделю, до 24 января, пояснил Курц.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Он добавил, что власти Австрии намерены с 18 января открыть рестораны, магазины и торговые центры.
"Все, кто готов принять участие в тестировании в эти выходные или днями ранее, смогут с 18 января снова пользоваться сферами торговли, культуры, общественного питания, туризма и сферой услуг, предусматривающей близкий контакт с кожей клиента (парикмахерские, салоны красоты - ред.). Для тех, кто не готов проходить тестирование, локдаун будет действовать до 24 января", - сообщил канцлер.
Он также анонсировал, что с 18 января на еженедельной основе будет проходить тестирование определенных профессиональных групп. Школы останутся на дистанционном обучении до 17 января.
В Австрии еще 3 ноября отменили все мероприятия в культурной и спортивной сферах, то есть закрыли театры, музеи, кино, а также спортивные и танцевальные студии. Музеи открылись 7 декабря, но вновь закроются 26-го.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСебастьян КурцАвстрияВ мире
 
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