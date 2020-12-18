https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html

Светлана Лобода выпустила клип о материнстве на трек Moloko

Светлана Лобода выпустила клип о материнстве на трек Moloko

Светлана Лобода представила в Сети новый трек Moloko, а также опубликовала на YouTube клип на него, созданный режиссером Аланом Бадоевым. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:11

2020-12-18T17:11

2020-12-18T17:11

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светлана лобода

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Светлана Лобода представила в Сети новый трек Moloko, а также опубликовала на YouTube клип на него, созданный режиссером Аланом Бадоевым. В ролике рассказывают о девушке, которая, как и многие в юности хотела любви и близости, однако попадает в неприятности и оказывается в тюрьме. Несмотря на тяжелое положение, героиня не отчаивается, так как постоянно вспоминает слова своей мамы: "Хватит грустить сегодня не кстати. Надень красивое платье цвета молоко". Параллельно с помощью пронзительных танцев в тех самых платьев "цвета молоко" демонстрируют чувства и переживания главной героини. В комментариях зрители написали, что у Алана Бадоева и Светланы Лободы получилась "удивительная, красиво поданная, вкусная история со смыслом", а также, что в нем много тепла, доброты и любви.Это не первое сотрудничество певицы с режиссером. В феврале они представили клип на трек "Новый Рим". В нем исполнительница хитов "Твои глаза" и "Случайная" появляется в образе инопланетянки.

https://ria.ru/20200526/1572002688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, светлана лобода