https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html
Светлана Лобода выпустила клип о материнстве на трек Moloko
Светлана Лобода выпустила клип о материнстве на трек Moloko
Светлана Лобода представила в Сети новый трек Moloko, а также опубликовала на YouTube клип на него, созданный режиссером Аланом Бадоевым. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:11
2020-12-18T17:11
2020-12-18T17:11
культура
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светлана лобода
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Светлана Лобода представила в Сети новый трек Moloko, а также опубликовала на YouTube клип на него, созданный режиссером Аланом Бадоевым. В ролике рассказывают о девушке, которая, как и многие в юности хотела любви и близости, однако попадает в неприятности и оказывается в тюрьме. Несмотря на тяжелое положение, героиня не отчаивается, так как постоянно вспоминает слова своей мамы: "Хватит грустить сегодня не кстати. Надень красивое платье цвета молоко". Параллельно с помощью пронзительных танцев в тех самых платьев "цвета молоко" демонстрируют чувства и переживания главной героини. В комментариях зрители написали, что у Алана Бадоева и Светланы Лободы получилась "удивительная, красиво поданная, вкусная история со смыслом", а также, что в нем много тепла, доброты и любви.Это не первое сотрудничество певицы с режиссером. В феврале они представили клип на трек "Новый Рим". В нем исполнительница хитов "Твои глаза" и "Случайная" появляется в образе инопланетянки.
https://ria.ru/20200526/1572002688.html
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музыка, новости культуры, светлана лобода
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Светлана Лобода представила в Сети новый трек Moloko, а также опубликовала на YouTube клип на него, созданный режиссером Аланом Бадоевым.
"Мы живем в сложное время и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужна любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас. Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету", — написала Лобода в инстаграме.
В ролике рассказывают о девушке, которая, как и многие в юности хотела любви и близости, однако попадает в неприятности и оказывается в тюрьме. Несмотря на тяжелое положение, героиня не отчаивается, так как постоянно вспоминает слова своей мамы: "Хватит грустить сегодня не кстати. Надень красивое платье цвета молоко".
Параллельно с помощью пронзительных танцев в тех самых платьев "цвета молоко" демонстрируют чувства и переживания главной героини.
В комментариях зрители написали, что у Алана Бадоева и Светланы Лободы получилась "удивительная, красиво поданная, вкусная история со смыслом", а также, что в нем много тепла, доброты и любви.
Это не первое сотрудничество певицы с режиссером. В феврале они представили
клип на трек "Новый Рим". В нем исполнительница хитов "Твои глаза" и "Случайная" появляется в образе инопланетянки.